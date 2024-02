Ambientado no verão e no carnaval, Manola lança o EP “Picolé de Limão”

EP lançado nesta sexta (09) discute amor próprio e liberdade

Com o foco de fazer o ouvinte se amar, se priorizar, se permitir viver e começar de novo em meio ao verão e ao carnaval, a cantora e compositora carioca Manola, lança nesta sexta-feira, 09 de fevereiro, em todas as plataformas digitais, o seu single e EP intitulados “Picolé de Limão”. Além da música “Picolé de Limão”, que celebra o prazer e a liberdade de ser quem se é e dá o nome ao EP, também fazem parte do projeto as músicas: “Golpe”, que retrata um romance intenso e efêmero de festa, e “Bien Dans Ma Peau”: fala sobre amor próprio, superação e estar bem na própria pele.

“Quando eu compus ‘Picolé de Limão’ há 3 anos, eu sabia que ela era especial, que seria um marco na minha carreira. Esse lançamento está sendo perfeito: pela produção que super me representa, pelo EP que ela originou e o fato de ser lançada no carnaval com toda essa estética verão pro audiovisual. Acredito que as pessoas vão ouvir e se divertir muito! E ela é pra isso mesmo, pra se refrescar e pra se lambuzar!”, conta Manola.

Tida como a principal faixa deste projeto, “Picolé de Limão” é considerada uma música contagiante e vibrante que chega para ser o hit perfeito para embalar o verão e o carnaval. Misturando vários estilos, como pop alternativo, indie brasileiro e toques eletrônicos, a música aborda o prazer feminino de maneira descontraída e cativante. A letra leve e a melodia empolgante chamam todos a se refrescarem e se divertirem ao som do single, enquanto se festeja a liberdade e a alegria do verão.

Com direção de Vinícius Vellys e realizado pela V7 Filmes & Entretenimento, o clipe de “Picolé de Limão” é uma comemoração autêntica e bem-humorada da temática da música. Remetendo ao nome da música, o vídeo conta com a aparição marcante de limões sicilianos de forma inusitada, tendendo a arrancar sorrisos dos espectadores e se tornar um sucesso nas redes sociais.