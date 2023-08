Ambev: Transformação em plataforma conecta pessoas e gera crescimento

Ambev evoluiu de uma empresa tradicional para uma plataforma inovadora

Na esteira de uma notável transformação empresarial, a Ambev emerge em um novo capítulo de sua história, metamorfoseando-se em uma plataforma multifacetada que catalisa conexões e fomenta crescimento em seu ecossistema.

Ambev torna a aprendizagem acessível e prática para todos

Nesta trajetória de desenvolvimento, destaca-se a Ambev On, uma plataforma de aprendizado da empresa, dividida em dois pilares de conhecimento abrangendo colaboradores internos e o público externo. Através dessa plataforma, indivíduos têm acesso a um variado leque de conteúdos destinados a seu crescimento pessoal e profissional.

Illana Kern, Diretora de Design de Pessoas da Ambev

“Ao iniciarmos o processo de transição do nosso modelo de negócios para uma plataforma e ao evoluirmos a cultura da Ambev, percebemos a necessidade de nos transformarmos de uma empresa que detém todo o conhecimento para uma que busca aprender constantemente”, afirma Illana Kern, Diretora de Design de Pessoas da Ambev para América do Sul.

Ambev está cria laços e impulsiona ecossistema por meio da sua nova plataforma

“A Ambev On desempenha um papel crucial nisso. Acreditamos na cultura de aprendizado contínuo, onde as pessoas podem perpetuar sua aprendizagem ao longo da carreira, sem a necessidade de cursos formais em salas de aula, mas sim, aprendendo no momento e no formato que melhor lhes convém. Dessa forma, nosso time se desenvolve e impulsiona inovações, gerando ainda mais valor para o negócio”, complementa Illana.

Buscando estreitar laços com diversos públicos, a Ambev On está explorando novos canais e acaba de lançar uma Trilha de Agilidade, desenvolvida em colaboração com a Ambev Tech, disponível no perfil da plataforma no TikTok. Essa trilha, em formato nanolearning, apresenta vídeos de até dois minutos, criados para serem consumidos de maneira prática e dinâmica, fugindo dos convencionais e monótonos formatos de treinamento corporativo.

“Acreditamos que a aprendizagem pode assumir várias formas”, explica Illana Kern. “Por isso, estamos utilizando uma plataforma de entretenimento para abordar a educação corporativa, fornecendo conteúdo didático de alta qualidade, embasado em técnicas e metodologias relevantes para o dia a dia das pessoas.”

Além de sua presença nos canais tradicionais como LinkedIn, YouTube, Instagram e TikTok, a Ambev On também incorporou o podcast ‘Café No Corre’, um espaço que apresenta convidados internos e externos e tem como objetivo fomentar discussões sobre a importância do hábito de aprendizagem contínua. Para obter mais informações, acesse o site oficial da Ambev On.

Nesse novo cenário, a Ambev não apenas redefiniu seu modelo de negócios, mas também demonstrou como a adaptação e a inovação podem moldar um ecossistema mais vibrante e conectado, enriquecendo não apenas a empresa, mas todos aqueles que fazem parte de sua jornada.