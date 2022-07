Ambev se une à ONG Cruzando Histórias para ajudar mulheres a voltar para o mercado de trabalho

100% do lucro obtido com a venda da cerveja colaborativa Desrotuladas, produzida pela companhia no Dia Internacional da Mulher, irá para a instituição

Um espaço que acolhe, ajuda no desenvolvimento e gera oportunidades. Essa é a ONG Cruzando Histórias, organização voltada para a valorização profissional e a empregabilidade de mulheres, que, ao lado da Ambev, está lançando uma edição especial do programa ‘Impulsione a Sua Carreira’.

O projeto, totalmente gratuito, é mais uma ação para promover o cuidado à mulher em situação de vulnerabilidade social e prepará-la para se reintegrar ao mercado de trabalho. Durante a realização do programa, as participantes vão ter acesso a uma trilha de desenvolvimento composta por oficinas, painéis, mentoria coletiva e bate-papo com a área de Recursos Humanos. Colaboradoras da Ambev serão voluntárias dessa ação e conduzirão algumas das atividades.

Ao todo, o ‘Impulsione a Sua Carreira’ vai apoiar a reinserção de cerca de 50 mulheres no mercado de trabalho, residentes da região de Campo Grande (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ) e Piraí (RJ). Na seleção, serão considerados disponibilidade, comprometimento, interesse em trabalhar no setor e vulnerabilidade social. Mulheres negras, mães e em situação de desemprego serão priorizadas. O programa tem duração prevista de quatro a seis semanas.

Para realizar o programa, a Ambev vai destinar 100% do lucro obtido com a venda da cerveja colaborativa Desrotuladas para a ONG. Feita por mulheres e para mulheres, da brassagem ao envase, essa cerveja foi produzida por um time 100% feminino no Dia Internacional da Mulher deste ano. A cerveja é uma Session IPA com dry hopping, que leva três lúpulos aromáticos na receita, e está à venda no Empório da Cerveja.

“Nós criamos essa Session IPA da mesma forma que seguiremos construindo nosso espaço no mercado cervejeiro: juntas e sem rótulos. Esse projeto, em parceria com a Cruzando Histórias, é mais um passo da companhia para alcançar as pessoas e gerar impacto positivo na sociedade. Queremos continuar promovendo mudanças reais e incentivando todo o nosso ecossistema em prol da equidade de gênero”, afirma Sybilla Geraldi, mestre-cervejeira e coordenadora de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev.

A ONG Cruzando Histórias já impactou mais de 8 mil mulheres e terá seu projeto potencializado com a parceria da Ambev. Sediada em São Paulo e com atuação nacional, a entidade possui sinergia com as ações da companhia voltadas para mulheres que buscam reinserção no mercado de trabalho.

“Unir mulheres que estão fora e dentro do mercado de trabalho, num processo de colaboração, é das atividades que mais acreditamos. O estado do Rio de Janeiro encerrou o primeiro trimestre de 2022 com a terceira maior taxa de desemprego do país (Pnad). Desde o início das conversas com a Ambev, foi mútuo o interesse no desenvolvimento local, priorizando as mulheres que moram no entorno das fábricas nas cidades fluminenses. Somos mulheres, desde a concepção da ideia, produção da cerveja, até a execução do projeto. As 50 mulheres selecionadas sentirão a potência desse projeto”, diz Bia Diniz, fundadora e presidente da Cruzando Histórias.

As interessadas em participar da seleção devem entrar em contato com a ONG Cruzando Histórias pelo site https://www.cruzandohistorias.org/impulsione-sua-carreira-ambev