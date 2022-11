Ambev realiza primeira edição de programa de aceleração de líderes negros

Por meio do Dàgbá, a companhia está promovendo uma mudança cultural e levando mais diversidade racial para cargos de liderança sênior

Após assumir uma série de compromissos para promover a equidade racial na companhia e contratar mais de 500 profissionais negros, a Ambev avança nessa jornada e acelera o desenvolvimento de líderes para ocuparem posições seniores e de lideranças, com o programa Dàgbá – Líderes do Futuro.

A iniciativa tem como meta continuar estimulando a evolução cultural da companhia ao promover a diversidade e a inclusão étnico-racial de profissionais em cargos de liderança, acelerando suas carreiras.

“Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas mudar essa realidade é um desafio assumido pela companhia. Se queremos mais diversidade em nossos cargos de lideranças, precisamos continuar investindo nessa jornada de acelerar, construir e entregar um novo futuro aos talentos negros da companhia, criando oportunidades reais de termos pessoas que ocupem esses cargos e espaços. Por isso, desenhamos esse programa de desenvolvimento, centrado na pessoa negra, fortalecendo nosso potencial e negritude, gerando visibilidade, estruturando conhecimento e construindo um futuro realmente de mais razões para brindar.”, afirma a Diretora de Diversidade, Equidade, Inclusão e Saúde Mental da Ambev, Michele Salles Villa Franca.

Novos protagonistas da jornada profissional

Em sintonia com os valores atuais da companhia, como colaboração, escuta ativa e visão de longo prazo, o Dàgbá vem impulsionar o desenvolvimento de soft skills e competências dos colaboradores, promovendo-os para cargos de lideranças mais seniores. Hoje, dos mais de 32 mil colaboradores da Ambev no Brasil, 51% são negros, sendo 36,6% autodeclarados pardos e 14,1% pretos.

Elayne Freitas, Gerente de Gente e Gestão no CDD Ilhéus, Geo NE, faz parte desse time. Ela participa do projeto e conta que o Dàgbá trouxe um novo sentido à sua trajetória na companhia.

“Como mulher negra, sempre entendi o impacto das minhas ações e como tinha muita responsabilidade em cada passo que dava. Eu trazia muitas outras histórias comigo. Então, ser escolhida para estar num programa que tem o propósito de acelerar carreiras estruturalmente à margem da sociedade, como o de corpos como o meu, não havia como não ser a principal prioridade de evolução em 2022. O Dàgbá me deu ainda mais coragem pra ser ousada e inovar! Despertou a minha voz, para que saísse dos bastidores e me tornasse protagonista. Me fez evoluir no meu autoconhecimento, mas o melhor foi conhecer histórias tão lindas e inspiradoras, fortalecer amizades antigas e me abrir para novas. Sou uma pessoa melhor, porque SOMOS. Gratidão!”, ressalta.

Juntamente com Elayne, outros 67 líderes em níveis e setores variados participaram dessa primeira turma. Ao todo, foram 56 horas de conteúdo em atividades, debates, imersões e treinamentos, e três trilhas de aprendizagem sobre: Antropologia, Desenvolvimento Pessoal e Design. Além disso, 26 gestores de áreas estiveram presentes em três encontros com os participantes

O programa também contou com o apoio da Kyvo Design – consultoria global de inovação que habilita organizações a prover experiências valiosas, que desde o começo do projeto vem auxiliando a Ambev em todas as etapas e atividades.

Carreiras negras aceleradas

“Nosso propósito foi promover uma inovação organizacional com impacto no ecossistema onde ela reside, o que chamamos de inovação transformadora. Por meio da antropologia trabalhamos o autorreconhecimento dos profissionais a partir da perspectiva étnico-racial, com assuntos sobre raça, colorismo e branquitude. Só então entramos na seara de liderança, pois uma das dimensões do Dàgbá é o desenvolvimento de uma liderança da qual demais profissionais negros possam estabelecer algum tipo de projeção”, destaca Carolina Zatorre, Sócia da Kyvo.

O objetivo da Ambev é formar a segunda turma do Dàgbá — Líderes do Futuro em 2023 e dar continuidade ao projeto de aceleração de carreiras que já se mostrou um sucesso.

