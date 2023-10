Ambev promove evento nacional para apoiar desenvolvimento de pessoas negras

Cinco mil pessoas terão acesso a cursos e mentorias

No dia 11 de novembro, a Ambev realizará a sexta edição do “De Portas Abertas”, um evento marcado pela representatividade e pelo compromisso com a inclusão racial. O projeto, encabeçado pelo grupo de afinidade étnico-racial da companhia, o BOCK (Building Opportunities for Colleagues of all Kinds), tem como objetivo proporcionar um momento relevante de troca de experiências, escuta ativa e apoio para o desenvolvimento e conhecimento de pessoas negras.

Evento é destinado a pessoas pretas e pardas interessadas em conhecer a Ambev

O encontro acontecerá em diversas cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Blumenau e Porto Alegre. A abertura será transmitida para todas as regionais, que posteriormente seguirão com ativações e programações locais. A iniciativa, parte da agenda de inclusão produtiva da Ambev, reunirá líderes negros e profissionais do ecossistema da empresa para discutir áreas de atuação e a evolução cultural da companhia.

Evento proporcionará aprendizado e oportunidades para 5 mil participantes

Ao todo, cinco mil pessoas serão impactadas e 250 bolsas, entre cursos e mentorias, serão ofertadas. As bolsas de estudos visam o desenvolvimento pessoal de soft skills e liderança, enquanto o programa de mentoria é voltado para o desenvolvimento profissional.

Michele Salles, Diretora de Diversidade, Inclusão, Equidade e Saúde Mental da Ambev, destaca: “Em cada edição do De Portas Abertas, queremos criar sentimento de pertencimento nas pessoas, dar apoio e subsídios para o aprendizado contínuo. Por isso, acreditamos que mais do que um evento, esse é um espaço para trocas, criar conexões, gerar mais oportunidades e ampliar as discussões sobre a diversidade e inclusão no mercado de trabalho”.

O De Portas Abertas, criado em 2018, visa promover conexões que impulsionem carreiras de pessoas negras através de aprendizados e vivências dentro do ecossistema Ambev. As inscrições para a edição deste ano já estão abertas e estão convidadas a participar todas as pessoas pretas e pardas que tenham interesse em conhecer mais sobre a Ambev e suas práticas para a promoção da equidade racial.