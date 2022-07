Ambev leva inovação e escuta ativa para agenda de consumo moderado 

A Ambev acompanha as diretrizes da OMS e há 20 anos tem uma agenda de ações que incentivam o consumo responsável

De acordo com o relatório divulgado pela OMS — Organização Mundial da Saúde, em maio de 2022, o consumo nocivo de álcool caiu em todo o mundo na última década. Além de um balanço da última década, o documento contempla ações e metas globais para os próximos dez anos, que vão desde intervenções de alto impacto para reduzir em 20% o consumo prejudicial de álcool até a mobilização de recursos para promover mais conscientização e estudos de desempenho das medidas sugeridas.

Barrinha de Beats

O Plano de Ação (2022-2030) reforça a importância do assunto ser tratado no contexto de saúde pública e propõe objetivos e princípios operacionais para os Estados Membros, parceiros internacionais, OSC’s, academia e operadores econômicos na produção e comércio de álcool.

A Ambev acompanha as diretrizes da OMS e há 20 anos tem uma agenda de ações que incentivam o consumo responsável. Para acelerar inovações na área, em 2021, a companhia montou um time multidisciplinar dedicado a trazer um olhar cuidadoso para essa frente, combinando escuta ativa e inovação. O Smart Drink LAB, como foi chamado, tem o objetivo de traduzir os conceitos de moderação em produtos.

A barrinha foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e os resultados mostraram que após o seu consumo, os participantes sentiram uma sensação de saciedade, o que levou a ingestão de menos bebida.

A ideia é lançar luz à realidade e promover ações que levem os brasileiros a consumirem álcool de forma equilibrada e responsável. Um exemplo foi a distribuição da barrinha de cereal ON BY BEATS durante o carnaval fora de época, comemorado no mês de abril. O projeto, ainda piloto, levou mensagens de responsabilidade, conscientização e moderação às pessoas.

O pipeline da Ambev é extenso e muitas pesquisas ainda estão em etapas iniciais, mas é um novo território de atuação para a indústria que deixa de fazer apenas campanhas de conscientização para, em breve, integrar produtos ao seu portfólio.