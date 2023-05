Ambev e PretaHub lançam Fundo Bora Cultura Preta para apoiar empreendedores pretos da área de cultura e entretenimento

Empreendedores têm até 26 de maio para se inscrever no Fundo, que destina R$ 7 milhões para incentivar economia criativa liderada por negros

A Ambev, em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, lançou o Fundo Bora Cultura Preta, que tem como objetivo apoiar projetos de entretenimento e cultura liderados por empreendedores negros em todo o país.

Fundo Bora Cultura Preta da Ambev e PretaHub estimula a diversidade na economia criativa do Brasil

Com um total de R$ 7 milhões em recursos próprios e investimentos via leis de incentivo, o Fundo irá contemplar projetos de diversos setores da economia criativa, como artes, gastronomia, produção e difusão de conteúdo digital, turismo, festivais, moda e literatura.

As inscrições para o Fundo Bora Cultura Preta estão abertas e seguem disponíveis até às 17h59 do dia 26 de maio de 2023, exclusivamente pelo site do Prosas. Os projetos serão avaliados por uma banca de profissionais externos e colaboradores do BOCK (Building Opportunities for Colleagues of all Kinds), grupo de afinidade racial da Ambev composto por funcionários de todo o Brasil.

Empreendedores negros têm até 26 de maio para se inscrever no Fundo Bora Cultura Preta

Os selecionados terão acesso a um programa de conhecimento da PretaHub, o Afrolab, onde terão acompanhamento, suporte e capacitação, além de trilhas de conhecimento da Ambev On, espaço de aprendizagem e desenvolvimento da companhia, e das ações de formação e conexão para profissionais da área com empregadores do BORA.

Felipe Bratfisch Santiago, Diretor de Patrocínios e Marketing de Experiência da Ambev, destacou que a iniciativa busca não só gerar impacto social com recorte racial, mas também foca na inclusão produtiva e em trazer experiências em que as pessoas se tornam protagonistas. “Ao conectar essa iniciativa ao Bora, também vamos facilitar o acesso para centenas de brasileiros e reafirmar que olhar para a pluralidade é sim uma oportunidade de fazer negócio”, afirmou Santiago.

O Fundo Bora Cultura Preta conta com o apoio do Comitê Externo de Diversidade da Ambev e de Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e idealizadora da PretaHub, que ressaltou a importância da iniciativa para valorizar o potencial criativo da população negra e contribuir para a distribuição de renda de forma mais equânime. “Espero que os departamentos de marketing de outras empresas se inspirem e invistam financeiramente em proponentes negros, não apenas pelo cunho social, mas por entender o potencial de consumo de mais da metade da população do país”, disse Barbosa.

O Fundo Bora Cultura Preta é mais uma ação da Ambev no sentido de promover a inclusão produtiva e gerar oportunidades de capacitação, emprego e renda. Somente em 2022, a empresa movimentou mais de R$ 106 milhões em negócios gerados com empreendedores negros. Recentemente, a companhia lançou o BORA, programa com o qual pretende impactar a vida de cinco milhões de pessoas até 2030.

As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis até às 17h59 do dia 26 de maio de 2023. Os interessados podem conferir o edital completo e cadastrar seus trabalhos, exclusivamente, pelo site do Prosas.