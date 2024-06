Ambev abre suas portas para tour cervejeiro gratuito durante as festas de São João

A Ambev está com uma proposta especial para celebrar o São João este ano. A empresa abriu suas portas em diversas cervejarias no Brasil para um tour cervejeiro gratuito e temático. Durante o mês de junho, os visitantes terão a oportunidade de explorar os bastidores das instalações da Ambev, conhecendo a jornada de produção das cervejas da empresa.

Aprenda a harmonizar cervejas com pratos juninos em visitas guiadas nas cervejarias

Além de conhecer o processo de fabricação, os participantes também aprenderão como harmonizar cervejas com um cardápio junino. As visitas guiadas acontecerão nas unidades de Ponta Grossa (PR), Agudos (SP), Jaguariúna (SP), Itapissuma (PE) e Rio de Janeiro (RJ). Para participar, basta se inscrever no site Visita Ambev e agendar a visita na unidade desejada.

Visitas gratuitas em cervejarias de SP, PR, RJ e PE durante o mês de junho

Alexandre Esber, professor e gerente da Academia da Cerveja da Ambev, destaca a intenção da empresa em proporcionar uma experiência sensorial completa durante as visitas. “Durante as visitas, celebraremos a tradição da festa junina de uma maneira única com a cerveja, uma paixão nacional, no centro. Nossa intenção é proporcionar uma experiência sensorial completa, em que cada combinação oferece uma descoberta de sabores”, comenta Esber.

Para quem não pode participar do tour, Esber dá algumas sugestões para harmonizar cervejas com comidas típicas juninas em casa. Por exemplo, ele sugere harmonizar pastel de queijo com Brahma Duplo Malte, caldinho verde com Goose Midway, paçoca com Colorado Appia, e canjica ou mungunzá com Caracu.

A Ambev sempre busca inovar em suas experiências cervejeiras e, neste São João, não poderia ser diferente. Aproveite a oportunidade para conhecer mais sobre a produção de cerveja e descobrir novas combinações de sabores.