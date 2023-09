Ambev Abre Inscrições para Programa de Trainee e Estágio em Todo o Brasil

As inscrições estão abertas até dia 25 de setembro e os interessados poderão escolher a modalidade que mais se identificam

A Ambev, uma das maiores empresas de bebidas do Brasil e do mundo, está dando a largada para uma nova temporada de oportunidades profissionais. Com inscrições abertas até o dia 25 de setembro, a companhia oferece vagas para o Programa de Trainee 2024, Programas de Estágio e o Programa Representa, voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras.

Neste ano, a grande novidade é a possibilidade de escolha de especialização no Programa de Trainee. Os candidatos podem optar entre a trilha Generalista, que proporciona uma visão ampla da empresa com experiências em áreas como Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia e mais, ou a trilha Supply Chain, que envolve o processo de fabricação de produtos, logística de distribuição, negociação de insumos e até produção de malte.

Segundo Illana Kern, Diretora de Atração e Desenvolvimento de Gente da Ambev, a empresa busca talentos que sejam curiosos, colaborativos e inovadores, capazes de desenvolver e executar estratégias para transformar o negócio e que se identifiquem com a cultura da empresa.

Além disso, a Ambev se destaca por sua abordagem inclusiva. Não há restrições de faculdade ou curso para os candidatos, e o pré-requisito para o Programa de Trainee é ter concluído a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023, enquanto para os Programas de Estágio é ter a formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

O Programa Representa, focado na promoção da equidade racial no mercado de trabalho, oferece mais do que emprego: os selecionados têm a oportunidade de realizar cursos de inglês, receber mentorias, suporte jurídico e psicológico, além de um salário extra no início da jornada na empresa.

Os processos seletivos envolvem várias etapas, incluindo inscrição, testes online, entrevistas e desafios específicos para cada programa. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de setembro. Para mais informações e para se candidatar, os interessados podem acessar o link: aqui.