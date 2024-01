Amazon, Dorflex, Tim, Itaipava e PagBank são os patrocinadores do Band Folia 2024

Emissora transmitirá carnavais de Salvador, Recife e Rio de Janeiro

Intitulada Band Folia, a transmissão do carnaval 2024 de Salvador e Recife na Band contará com cinco patrocinadores, sendo Amazon, Dorflex, Tim, Itaipava e PagBank. A transmissão que se iniciará na sexta-feira (9), terá ainda o retorno do famoso jingle “Eu Tô na Band”, composto por Xanddy Harmonia há dez anos e que desta vez será cantado por Ellem Nara e Renatinho da Bahia.

Em Salvador, os apresentadores responsáveis pela transmissão do circuito Dodô serão Zeca Camargo, Juliana Guimarães, Betinho e Pâmela Lucciola enquanto que no circuito Osmar os apresentadores serão Uziel Bueno e Léo Bala. Para a cobertura da festa no Recife, a Band escalou Artur Tigre e Moab Augusto.

No dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval, excepcionalmente, João Silva fará a apresentação de seu programa na Band, o Programa do João ao vivo, direto de Salvador. A emissora também mostrará em sua programação, os bloquinhos de carnavais das principais capitais brasileiras.

Além de exibir os carnavais de Salvador e Recife, pelo segundo ano seguido a Band conseguiu os direitos para a transmissão dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, que será apresentada por JP Vergueiro e Thaís Dias, e terá comentários de Rafaela Bastos, Bruno Chateaubriand e Aydano André Motta, e reportagens de Amin Khader e Wic Tavares.