”Eu queria muito ser mais amigo dele” diz Otávio Mesquita sobre Amaury Jr

Em comemoração ao aniversário do maior colunista social do Brasil, Otávio Mesquita fala sobre sua admiração por Amaury Jr

O maior colunista social do brasil, natural da cidade de Catanduva – SP e percursor dos programas do gênero, que fizeram e fazem sucesso no Brasil faz aniversário. Amaury Jr é um ícone quando falamos de festas, noite e da elite do eixo Rio/ São Paulo. Coleciona entrevistas divertidas, descontraídas em que mostra o melhor dos eventos noturno e sua seleta lista de convidados.



Para celebrar esta data, na qual o apresentador e colunista faz 71 anos, convidamos um outro expoente da TV, muito conhecido do grande público e que está no ar há praticamente 40 anos, Otávio Mesquita.

Em declaração, Mesquita disse que queria muito ser mais amigo de Amaury Jr. E em seus elogios ao apresentador, também disse que em seu início de carreira no SBT, ele já assistia o programa de Amaury Jr e ele já era uma referência do High Society televisivo.

O apresentador e colunista faz 71 anos nesta terça-feira (28/9)



Otávio Mesquita ainda brinca: “Vou mudar meu nome para Otávio Jr e quero ser o irmão mais novo dele!”

Amaury começou sua carreira na década de 80 na tv Gazeta, já apresentou programas na Record, Bandeirantes e Rede TV. Entrevistou famosos como Donald Trump, Julio Iglesias e Celine Dion. Popularizou a música “Keep it Comin’ Love” dos KC and the Sunshine Band.

Amaury Jr. está no ar atualmente com seu programa na Rede TV. De sexta para sábado, à 01:00 da manhã e com reprise no domingo, as 17:30.

Vida longa a Amaury Jr!