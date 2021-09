Celina Ferreira fala sobre Amaury Jr: “Falar das qualidades do meu marido seria fácil, mas pouco original”

O colunista mais amado do Brasil comemorou seu aniversário nesta última terça-feira (28/9) e recebeu felicitações de amigos e família

O apresentador e colunista Amaury Jr comemorou seu aniversário de 71 anos nesta última terça-feira e recebeu diversas homenagens, incluindo amigos de longa data e os filhos. E é claro que sua amada esposa não ficou de fora.



“Falar das qualidades do meu marido seria fácil, mas pouco original. Acho que vou falar de uma obsessão dele que chega até a me incomodar: o perfeccionismo exagerado, quase um toque, com tudo muito arrumadinho. Um livro de sua mesa, fora do lugar, é o bastante para sua mudança de humor’’ brinca.

Celina e Amaury são casados há 46 anos



Os dois são casados há 46 anos, Amaury Ferreira e Maria Eduarda são os frutos deste amor. Celina e Amaury já passaram por muitas situações difíceis durante todo este tempo, mas sempre se apoiaram e permaneceram juntos.

‘’Eu já fiz até papel de terapeuta, mas é difícil. Imagine quando nossos quatro netos vão em casa? Fico com medo de um infarto vê-lo disfarçar seu afeto com a natural bagunça. Então para disfarçar a contida irritação vai curtir suas músicas, um de seus amores’’, finaliza Celina.

Além de apresentador, colunista, Amaury também é escritor. Com mais de 40 anos de carreira, ele ficou conhecido por seus programas noturnos de entrevistas com celebridades e cobertura de festas e eventos. Atualmente apresenta o seu próprio programa na Rede TV, de sexta para sábado, à 01:00 da manhã e com reprise no domingo