Filho de Amaury Jr faz homenagem para o pai ”Obrigado por ser esse pai e avô tão carinhoso e amoroso”

O apresentador comemorou seu aniversário de 71 anos e foi homenageado por vários amigos

Amaury Jr comemorou seu aniversário de 71 anos nesta última terça-feira (28/9) e recebeu felicitações de muitos amigos e famosos, e seu filho Amaury Ferreira não ficou de fora.



”Pai, parabéns! Muita saúde e felicidades no seu aniversário. Obrigado por ser esse pai e avô tão carinhoso e amoroso, que está sempre ao nosso lado. Te amamos muito!!! Mil beijos e curta bastante esse dia especial.” escreveu o filho do colunista.



Amaury Ferreira e Maria Eduarda são frutos do casamento de Amaury Jr e Celina Ferreira.

Amaury Ferreira e Maria Eduarda



O maior colunista do Brasil ficou conhecido por seus programas noturnos de entrevistas com celebridades e cobertura de festas e eventos. E atualmente apresenta o seu próprio programa na Rede TV, de sexta para sábado, à 01:00 da manhã e com reprise no domingo, às 17:30.