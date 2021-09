”O único problema do Amaury é que ele anda só de vidro aberto’’, brinca motorista particular de Amaury Jr

O apresentador e colunista comemora seu aniversário e recebe felicitações de famosos e amigos

O maior colunista do Brasil, Amaury Jr comemora seu aniversário nesta terça-feira (28/9) e recebeu inúmeras homenagens de famosos e amigos queridos. Entre eles, está o motorista de Amaury, Deilton dos Santos Mascarenhas, mais conhecido como “Nego”.



Deilton (Nego) trabalha para o apresentador há mais de 20 anos e ainda contou algumas exigências e experiencias vividas durante todo este tempo. ‘’É um ótimo patrão, boa pessoa, mas só é muito exigente com horário. Sempre chega nos eventos na hora marcada e não suporta carro sujo’’, brinca.



O motorista particular ainda contou que o único defeito do colunista é quer dar atenção para as pessoas enquanto o farol está fechado: ‘’ O único problema do Amaury é que ele só anda de vidro aberto. E como é muito conhecido fica falando com o povo na rua, e se o farol abre ele não quer que eu ande porque quer dar atenção para as pessoas, e aí como eu faço? Fica todo mundo buzinando atrás’’.

Adailton e Nádia, amigos de Amaury



Amaury comemora 71 anos e, além de colunista e apresentador, também é escritor. Ficou muito conhecido por seus programas noturnos de entrevistas com celebridades e cobertura de festas e eventos. E atualmente apresenta o seu próprio programa na Rede TV, de sexta para sábado, à 01:00 da manhã e com reprise no domingo, as 17:30.