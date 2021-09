“Elegante, inteligente e gentil”, diz Daniela Albuquerque sobre o aniversariante Amaury Jr

Os apresentadores são amigos há muitos anos e têm um carinho enorme um pelo outro

Completando 71 anos, Amaury Jr. tem recebido diversas homenagens de famosos, e com a amiga íntima, Daniela Albuquerque, não foi diferente. A apresentadora teceu elogios ao jornalista e explicou o porquê ter o convidado para ser padrinho da filha primogênita.



No mundo dos famosos, nem sempre é fácil achar amizades verdadeiras que duram anos, o que não é o caso de Daniela e Amaury. O entretenimento uniu os dois e criou um laço forte. Nesse momento, em que o jornalista comemora aniversário, a apresentadora aproveitou para falar sobre ele. “Ele e a Celina [esposa do apresentador] são pessoas que moram no meu coração. Eu adoro estar perto deles, me divirto bastante. A gente é companheiro de tranca [jogo de cartas]”.

A apresentadora teceu elogios ao jornalista e explicou o porquê ter o convidado para ser padrinho da filha primogênita



A amizade é tão forte que, quando Daniela e o marido, Amilcare Dallevo, tiveram a primeira filha, em 2012, convidaram Amaury e Celina para ser o padrinho. “Ele é extremamente elegante, inteligente, gentil e tem um coração lindo, isso me cativa sempre. Não é à toa que eu o escolhi para ser padrinho”, explicou.

Amaury é uma referência como jornalista, apresentador e escritor brasileiro. Ele está completando 71 anos nesta terça-feira, 28, e é muito amado pelas celebridades, assim como pelo público.