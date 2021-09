’’O que mais me marca neste trabalho é como ele é humano e se importa com as pessoas’’, fala Nádia Guimarães sobre Amaury Jr

O colunista comemora seu aniversario de 71 anos e ganha declaração da amiga de longa data

Nesta terça-feira (28/9) Amaury Jr comemora seus 71 anos. O colunista coleciona entrevistas divertidas, descontraídas em que mostra o melhor dos eventos noturno e sua seleta lista de convidados.



Para celebrar esta data, convidamos Nádia Guimarães para falar sobre Amaury Jr. Os dois são amigos há mais de 25 anos, e hoje em dia, trabalham juntos no ‘’Programa Amaury Jr’’ na RedeTV. O programa é exibido de sexta para sábado, à 01:00 da manhã e com reprise no domingo, as 17:30.

Os dois são amigos há mais de 25 anos, e hoje em dia, trabalham juntos no ‘’Programa Amaury Jr’’ na RedeTV



‘’No começo eu não entendia muito de jornalismo, mas ele me passava muita segurança e todos os dias eu aprendo muito com ele. Ele domina todos os assuntos, e o que mais me marca neste trabalho é como ele é humano e se importa com as pessoas’’, conta Nádia.

Nádia e Celina Ferreira



Os dois trabalham juntos há 5 anos, mas sempre estiveram juntos nesta jornada, Nádia afirma que independente de classe social, Amaury sempre é muito atencioso com todos e não faz descaso de ninguém: ‘’Se eu puder falar sobre ele, eu diria que ele é atencioso, acessível e trata todas as pessoas da mesma forma’’