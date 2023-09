Amanda Françozo e elenco da TV Aparecida celebram 18 anos em programa especial

Apresentadora e colegas se reúnem em Guaratinguetá para comemorar aniversário da emissora

Neste sábado, dia 9 de setembro, a TV Aparecida celebra um marco importante em sua história, completando 18 anos de existência. E para comemorar essa trajetória de sucesso, a apresentadora Amanda Françozo e um elenco de colegas renomados se reunirão em um programa especial, “De Papo com Amanda Françozo”, que promete emocionar e entreter os telespectadores.

Amanda Françozo

O local escolhido para essa celebração não poderia ser mais significativo: o tradicional Hotel e Golfe Clube dos 500, em Guaratinguetá, São Paulo. Lá, a apresentadora Amanda Françozo encontrará diversos colegas que desempenharam papéis fundamentais na história da TV Aparecida ao longo desses 18 anos de existência.

O programa começa com um encontro emocionante entre Amanda e o Padre Antonio Maria, conhecido por apresentar o “Terço de Aparecida”. Rogerinho Chiaravalli, apresentador dos programas “Quarta Show” e “Faça Você Mesmo”, também estará presente ao lado de sua esposa, Arysmar, e do filho Miguel Chiaravalli. Na Capela do Espírito Santo do Clube dos 500, o casal e o filho receberão uma benção especial do Padre Antonio Maria.

Padre Antonio Maria abençoa apresentadores da TV Aparecida

Amanda Françozo seguirá seu caminho para encontrar outros colegas da emissora, como Mariangela Zan, apresentadora do programa “Aparecida Sertaneja”, e os apresentadores Kleber Oliveira e Tonho Prado, conhecidos por comandar o programa “Terra da Padroeira”. O encontro será regado a música e acontecerá ao redor de uma fogueira, prometendo momentos especiais de interação e celebração.

Os convidados deste programa especial têm histórias únicas e contribuíram para o sucesso da TV Aparecida ao longo dos anos. O Padre Antonio Maria, por exemplo, é conhecido por sua missão de evangelizar através do canto e dos meios de comunicação, enquanto Rogerinho Chiaravalli brilhou como apresentador de diversos programas da emissora.

Mariangela Zan, filha do acordeonista italiano Mário Zan, conquistou seu espaço na música acompanhando o pai em shows pelo Brasil. Kleber Oliveira e Tonho Prado são figuras queridas da emissora, transmitindo a cultura caipira e a devoção a Nossa Senhora para o público da TV Aparecida.

Este programa especial promete ser uma celebração memorável dos 18 anos da TV Aparecida, relembrando o passado e olhando para o futuro com esperança e gratidão. Para os fãs da emissora e seus talentosos apresentadores, é um evento imperdível que representa a união e a dedicação que tornaram a TV Aparecida uma parte importante da vida de muitos brasileiros.