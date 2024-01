ALV lança o single “Mil Bênçãos”: primeira faixa de EP que será lançado em 2024

Faixa já está disponível nas plataformas e ganhará um remix ainda no mês de janeiro

Alvares, conhecido por ALV, artista carioca que transita entre o DJ de House e o rap, inicia o ano com um lançamento que clama por bons momentos em seu novo single, “Mil Bênçãos”. A faixa, que já está disponível nas plataformas digitais e chega acompanhada de lyric video, é uma celebração musical à esperança em dias melhores e na renovação.

“Mil Bênçãos” é uma música que convida o ouvinte a deixar os problemas de lado e acreditar no que vem de fato do coração, com uma mistura de trap, house e otimismo. A letra, escrita pelo próprio ALV, fala sobre a força da natureza, o poder da música e a importância de olhar para o futuro com positividade.

“Escrevi essa música de frente pro mar e toda inspiração que eu poderia receber”, conta ALV. “Produzida e gravada entre amigos e pessoas que acreditam muito no que se deve realmente acreditar. Mais do que uma faixa, o retrato de uns dias que eu vivi”, disse o artista.

O lançamento é o primeiro single do novo EP de ALV, que será lançado ainda este ano. A faixa é um exemplo da proposta artística única do artista, que busca mesclar diferentes influências musicais para criar um som original e inovador.

ALV também anunciou que a faixa “Mil Bênçãos” ganhará um remix ainda no mês de janeiro. O remix está sendo contará com participações de nomes em destaque no trap carioca. “Estamos muito animados com o remix de “Mil Benções”,” conta ALV. “Acreditamos que esse remix vai dar uma nova roupagem para a música, com uma pegada mais trap.”

Sobre ALV

ALV – Alvares – é um músico do Rio de Janeiro, inicialmente mergulhado na efervescente cena da música eletrônica carioca. ALV recebeu conselhos de um amigo DJ de funk, que sugeriu a alcunha ALV para os momentos em que se revela como rapper, adicionando uma camada única à sua presença nos palcos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa orientação marcou uma reviravolta em sua abordagem artística. Nas apresentações como DJ e produtor, ALV incorpora o nome Alvares, criando uma atmosfera sonora que mistura elementos do House e Tech-House com trap e música pop.

No entanto, quando assume o microfone como rapper, ele dá lugar ao ALV, explorando as nuances do trap, R&B e Neo soul em suas composições.

Sua incursão na música eletrônica como DJ e produtor, com experiências em clubes renomados e até mesmo no Réveillon do Hotel Hilton em Copacabana 2020, tornou-se a base para a fusão única de influências que define suas criações. A parceria com o experiente DJ Negralha e a fundação da NEGRALHA DISCOS fortaleceram sua presença na cena musical urbana.

Inspirado por artistas como Mac Miller, Drake, The Weeknd e outros, ALV busca expressar sua autenticidade e narrativa nas letras que escreve e canta. A dualidade entre ALVARES e ALV reflete a versatilidade artística e a jornada de autodescoberta deste artista emergente na música urbana brasileira.