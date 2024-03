Aluno da The Future School conquista a medalha de ouro na Maratona Tech

Um aluno da The Future School, escola de robótica de São José do Rio Preto/SP, conquistou a medalha de ouro na Maratona Tech, competição que visa despertar o interesse de estudantes pela tecnologia. Caetano Pieralisi, de 14 anos, estuda na escola de robótica e ficou entre os 10 melhores do país.

Caetano com o diretor da The Future School, João Aleixo



A Maratona contou com a participação de 184 mil estudantes de todas as regiões do país. Na primeira fase Caetano apresentou uma palestra sobre as profissões do futuro e na segunda, teve que responder diversas perguntas sobre os pilares do pensamento computacional. “A conquista da medalha de ouro na Maratona Tech representou muito para mim, tanto na minha vida profissional, por conta do destaque e diferencial curricular, mas também na vida pessoal, com as relações interpessoais e amigos de diversos lugares do Brasil que conheci na premiação. Por ser uma surpresa ganhar uma medalha dessa representatividade na maior competição de tecnologia entre escolas do país, considero essa como sendo, com certeza, uma das maiores conquistas da minha vida”, conta Caetano.

“’Caetano sempre demonstrou uma curiosidade natural para além da sala de aula”, diz João Aleixo Caetano durante uma visita à sede do Ifood



O jovem conta que sua paixão pela tecnologia começou em 2018. “Conheci através de um panfleto, a The Future School, lá conheci as oportunidades que a tecnologia pode proporcionar, e com os conteúdos e cursos oferecidos por eles, fortaleci meus conhecimentos na área, o que com certeza me ajudou muito na competição. O apoio desde o início do João e de toda a equipe da The Future me incentivaram muito a buscar conhecimento e destaque na área de tecnologia e inovação, e por isso sou muito grato a eles”, diz.



Os pais do vencedor da Maratona Tech demonstram orgulho com a conquista do filho. “A conquista da medalha de ouro pelo Caetano foi uma surpresa, não por não acreditar que ele estava preparado pra isso, mas é que sabíamos que a Maratona Tech era um evento muito grande, e a gente sempre soube que ele era um menino que tinha muitas qualidades e era muito preparado, mas quando veio a medalha de ouro dele, veio a confirmação de que ele tá maior do que imaginamos. Ele acha, talvez, que seja a maior conquista da vida dele, eu acho que foi só a primeira de muitas grandes conquistas dele!”, diz a mãe, Francine Pieralisi. “Fiquei incrivelmente orgulhoso do meu filho por conquistar essa medalha na Maratona Tech. É o resultado do seu esforço, dedicação e paixão pelo aprendizado contínuo. Esta conquista não só demonstra o seu talento, mas também o seu compromisso em alcançar o sucesso acadêmico e profissional. Como executivo da área de recrutamento e seleção, sei da importância de uma conquista dessas no currículo e estou animado para ver o que o futuro reserva para ele.”, afirma o pai, Flávio Sambatti.



O diretor da The Future School, João Aleixo, conta que Caetano sempre demonstrou uma curiosidade natural para além da sala de aula, apresentando projetos extras de robótica ou aplicativos que ele desenvolvia nos períodos de férias ou entre uma aula e outra. “Todo esse interesse e dedicação associados a um apoio familiar incrível só poderia resultar em um menino brilhante. Os pais do Cae, desde o início da nossa relação família/escola, sempre demonstraram que entendiam o valor de investir em uma educação de qualidade para o Cae. Eu gosto muito da frase que diz ‘o campeão não se surpreende’, pois somente o vencedor sabe tudo o que teve de passar para conquistar seu título e com o Cae não foi diferente O Cae estuda tecnologia conosco desde seus 8 anos de idade e, com muito esforço, estudo, dedicação, paciência e apoio familiar, e hoje, com 14 anos, está conquistando seu espaço no mundo. Eu estou muito orgulhoso dele e tenho certeza que esse é o início de uma grande jornada de muito sucesso”, relata.



João Aleixo ainda detalha como funciona a escola que preparou o campeão. “A Formação em Tecnologia que oferecemos aqui na The Future School é muito completa, pois engloba as 3 principais áreas desse mercado (Robótica, Games & Apps) de uma forma inteligente e modular. Eu sou suspeito para falar, mas considero nosso método de ensino como a cereja do bolo, pois possibilita o aluno a seguir a trilha que mais gosta, dando foco nos conteúdos mais interessantes a ele, além de respeitar o tempo e as individualidades de cada criança ou adolescente. As nossas aulas são para o aluno e não para a turma e isso faz com que a criança tenha um nível de interesse e imersão muito maiores do que em escolas com métodos convencionais. Por fim, nossos conteúdos são desenvolvidos por pessoas que estão conectadas e ligadas no que está em alta no mercado de trabalho, por isso nossos alunos de níveis intermediários e avançados aprendem ferramentas profissionais de mercado, ou seja, conteúdos que veriam apenas em cursos técnicos ou universidades já começam a ser introduzidos ali perto dos 12-14 anos”, explica.



