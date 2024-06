ALTA CCMA & MRO no Rio de Janeiro fortalece laços na aviação

No mês de junho, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da Conferência ALTA CCMA & MRO, a maior e mais antiga reunião de executivos das áreas técnicas, manutenção e compras das companhias aéreas e fornecedores da aviação da América Latina e do Caribe. O evento contou com a presença de 700 participantes, gerando um impacto econômico direto, indireto e catalisado de aproximadamente US$ 1 milhão para a cidade.

Evento estratégico para a Aloia Aerospace Inc. destaca a importância do Brasil na aviação latino-americana

A edição realizada no Brasil marcou um momento importante para a Aloia Aerospace Inc., que pôde reforçar o relacionamento com parceiros e clientes. Segundo Rodrigo Puttini, diretor de novos negócios da empresa, a conferência foi essencial para fortalecer ainda mais os laços comerciais. “O evento da ALTA CCMA sempre é uma boa oportunidade para rever os clientes e fornecedores atuais, assim como aqueles com potencial, criando uma enorme interação em diversos momentos”, afirmou Puttini.

Diretor comercial e operacional da Aloia Aerospace Inc., Rodrigo Puttini

Ele destacou que a participação na conferência impactou positivamente a Aloia Aerospace Inc., permitindo a fidelização dos clientes atuais e o aprofundamento dos relacionamentos, além de proporcionar um momento de interação com novos e futuros clientes, estreitando os laços e eliminando gaps. “A indústria da aviação é repleta de profissionais altamente competentes, o espírito que envolve os encontros do CCMA é de muita troca de conhecimento e networking. Sempre é um bom momento para dividir conhecimento”, concluiu Puttini.

A ALTA, que realiza a CCMA & MRO há 60 anos, escolheu o Brasil para a edição de 2024 devido à representatividade do país no setor aeronáutico, além de suas vantagens em termos de capacidade hoteleira, atrativos turísticos e possibilidades de conectividade aérea. Com uma frota de 768 aeronaves, o Brasil possui a maior frota da América Latina e do Caribe, evidenciando um potencial ainda maior para a geração e ampliação de novos negócios. Em 2022, quase 100 milhões de passageiros foram transportados no mercado doméstico e internacional, consolidando o país como um mercado imponente no setor aéreo.