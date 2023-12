Alphaville Brasília promove atividade de reflorestamento para recuperação de córrego em Goiás

Evento faz parte da agenda da Virada Ambiental e das celebrações do Dia Estadual da Consciência Ambiental

A Associação Geral Alphaville Brasília realizou no dia 30 de novembro o lançamento de um projeto de recuperação da nascente do córrego Garapa, localizado no núcleo urbano da Alphaville em Cidade Ocidental/GO. Será realizado o plantio de árvores nativas para reflorestamento das margens da nascente.

O evento faz parte da Virada Ambiental, realizada anualmente em Goiás, e corresponde às celebrações do Dia Estadual da Consciência Ambiental. As mudas plantadas foram doadas pela Prefeitura de Cidade Ocidental e a Associação será a responsável pela infraestrutura e manutenção das árvores.

A ação reuniu aproximadamente 120 pessoas, entre elas crianças que foram incentivadas a preservar o Meio Ambiente. “A Alphaville e as Associações de Moradores estão sempre atentas para planejar, realizar e fomentar ações que visam a preservação do meio ambiente. O cuidado com a natureza e o foco nas pessoas e comunidades são fundamentais para a empresa no desenvolvimento de atividades que estimulam a sustentabilidade e colaboram para o bem-estar e qualidade de vida”, explica Klaus Monteiro, CEO da Alphaville.

Responsável pela gestão externa no entorno dos residenciais, a Associação Geral trabalha para representar os interesses dos moradores junto aos órgãos públicos e corroborar no desenvolvimento das regiões dos empreendimentos dentro da sua área de atuação.

A Alphaville surgiu em 1973 com um propósito de idealizar e construir loteamentos residenciais e comerciais inovadores e sustentáveis. Atualmente presente em 23 estados e no Distrito Federal, conta com a Fundação Alphaville, organização sem fins lucrativos que atua para fortalecer as comunidades vulneráveis nas regiões em que está presente.