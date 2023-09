Alok, Luciano Huck, Maria Prata e Luiza Helena Trajano unem forças na ONU por Desenvolvimento Sustentável

Mais de 300 convidados, incluindo figuras proeminentes dos setores público e privado, representantes de organizações e líderes internacionais do Pacto Global, se reunirão para discutir o progresso em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A cidade de Nova York se tornou palco de um evento de proporções globais, onde celebridades brasileiras e líderes empresariais se unem em prol do Desenvolvimento Sustentável. O Pacto Global da ONU no Brasil está promovendo o evento SDGs in Brazil nos dias 14 e 15 de setembro, no Delegates Dining Room, dentro da sede da ONU, antes da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Mais de 300 convidados, incluindo figuras proeminentes dos setores público e privado, representantes de organizações e líderes internacionais do Pacto Global, se reunirão para discutir o progresso em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como outros temas ligados à Agenda 2030, como direitos humanos, meio ambiente e governança.

Maria Prata é convidada pela ONU para entrevistar alguns dos mais conceituados nomes e altas lideranças nacionais e internacionais ligadas à questão do clima. Evento acontece nos dias 14 e 15 de setembro em Nova York

Um dos pontos altos do evento será a presença da jornalista Maria Prata, conhecida por sua habilidade em traduzir o universo dos negócios e da inovação. Ela foi convidada pela ONU para conduzir entrevistas exclusivas com alguns dos nomes mais conceituados ligados à causa.

No primeiro dia do evento, Maria Prata moderará o painel “Biodiversidade, a verdadeira riqueza do Planeta”, onde entrevistará Peter Houlihan, cientista e fotógrafo premiado por seu trabalho na preservação das florestas, juntamente com Pedro Harting, Diretor Executivo do Instituto Alana. Em seguida, ela liderará a discussão sobre a importância das comunidades na preservação da Amazônia, conversando com o ex-madeireiro e líder comunitário Roberto Brito de Mendonça e o apresentador Luciano Huck.

No segundo dia, Maria Prata terá uma conversa com o investidor anjo, filantropo e empresário indiano Shiv Khemka, seguida de uma entrevista com Jonah Smith, vice-presidente de ESG da IBM.

Maria Prata, que já foi editora de moda da revista Vogue e diretora de redação da Harper’s Bazaar, agora atua como Diretora de Conteúdo do Iguatemi Daily, produzindo conteúdo para suas redes sociais. Ela se destacou pelo formato “O Brasil que dá Certo”, que foi premiado em 2022 pelo SEBRAE de Jornalismo, e tem se dedicado ao brand journalism, uma vertente de produção de conteúdo que vai além do produto, levando informações sobre tendências e comportamento para os consumidores.

O evento SDGs in Brazil promete ser um marco na busca por um futuro mais sustentável, contando com a contribuição significativa de celebridades e líderes empresariais brasileiros, com destaque para a atuação de Maria Prata como uma das principais porta-vozes desse movimento.