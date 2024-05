Aloia Aerospace Inc. brilha na conferência ALTA CCMA & MRO no Rio

Entre os dias 3 e 5 de junho de 2024, o Rio de Janeiro se tornará o epicentro da aviação latino-americana ao sediar a Conferência ALTA CCMA & MRO, a maior e mais antiga reunião de executivos das áreas técnicas, manutenção e compras das companhias aéreas e fornecedores da América Latina e do Caribe. Este evento, promovido pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), reunirá 700 participantes e deverá gerar aportes econômicos estimados em mais de 1 milhão de dólares para a cidade sede.

Rodrigo Puttini, Diretor de Novos Negócios da Aloia Aerospace Inc

Um dos destaques deste ano é a participação da Aloia Aerospace Inc., uma multinacional criada por dois irmãos brasileiros, que se especializou em peças e materiais de reposição para a indústria aeronáutica. A empresa, reconhecida como um dos principais players do mercado, busca ampliar sua visibilidade no Brasil e gerar novos negócios tanto no país quanto no exterior.

José Ricardo Botelho, CEO da ALTA

“A CCMA é um evento muito importante para toda a aviação da América Latina e Caribe, sendo sempre uma grande oportunidade de networking, aproximando a nossa empresa dos principais clientes e fornecedores do mercado aeronáutico, com foco no desenvolvimento das regiões”, comenta Rodrigo Puttini, Diretor de Novos Negócios da Aloia Aerospace Inc.

O evento, que já é realizado há 60 anos, potencializa o desenvolvimento de negócios entre companhias aéreas e fornecedores, criando oportunidades únicas para a indústria na região. Além das oportunidades de negócios, a conferência inclui reuniões de dois grandes comitês da ALTA: compras técnicas e manutenção, dedicados a compartilhar melhores práticas e tecnologias para o setor.

Durante os três dias de conferência, também ocorrem palestras com especialistas do setor aeronáutico, que discutem soluções para ganho de eficiência e maximização do desenvolvimento do setor, bem como o impacto social e econômico nas sociedades.

“Estamos entusiasmados em trazer a ALTA CCMA & MRO para o Brasil. Com sua extensão territorial, belas paisagens e uma indústria de aviação em constante evolução, o país possui um imenso potencial para contribuir com o desenvolvimento da aviação, e, ao mesmo tempo, fomentar a cadeia turística do país”, afirma José Ricardo Botelho, CEO da ALTA.

O Brasil, com uma frota de 768 aeronaves, possui a maior frota da América Latina e do Caribe. Somente em 2022, quase 100 milhões de passageiros foram transportados no mercado doméstico e internacional, evidenciando o potencial do país para a geração e ampliação de novos negócios no setor aeronáutico.

Puttini também ressalta o impacto de um evento como este no mercado aeronáutico brasileiro: “O Brasil tem uma frota de aviões relevantes e sempre é visto como chave para a região, tanto em capacidade atual como, e, principalmente, em projeção futura em número de voos e aeronaves em operação, especialmente, nas regiões que a Alta administra com o CCMA”.

Com uma programação repleta de oportunidades de networking, palestras inspiradoras e discussões técnicas, a Conferência ALTA CCMA & MRO promete ser um marco para a aviação na América Latina e no Caribe, reforçando o papel crucial do Brasil neste cenário e destacando a importância de empresas como a Aloia Aerospace Inc. na condução de novos negócios e inovações no setor.