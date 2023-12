Almoço exclusivo no Fasano Jardins: Joalheira Cris Porto brinda o fim de ano com estilista internacional

Evento de luxo reúne celebridades e marca despedida do renomado estilista Stephane Rolland do Brasil

A joalheira de renome Cris Porto encerrou o ano com chave de ouro ao promover um almoço exclusivo no requintado restaurante Fasano Jardins, na última quinta-feira (30). O evento, marcado pela presença de parceiros da marca e convidadas especiais, contou com a participação ilustre de personalidades como Bia Yunes Guarita, Jessica Cores, Anne Willians, Raissa Santana, Tânia Derani, entre outras.

O ponto alto da tarde foi a despedida do estilista de alta costura Stephane Rolland, que, em meio à elegância característica, anunciou seu retorno à agitada semana de alta costura em Paris, agendada para janeiro. Rolland expressou seu carinho pelo Brasil e prometeu retornar ao país assim que possível.

O evento foi permeado por um clima de sofisticação e glamour, onde os presentes puderam brindar ao encerramento do ano em meio a conversas animadas e descontraídas. O Fasano Jardins, conhecido por seu requinte, tornou-se o palco perfeito para a celebração dessa tarde memorável.

A despedida de Stephane Rolland do território brasileiro ficará marcada como um dos momentos mais destacados desse encontro exclusivo, que uniu moda e joias em uma atmosfera única. A joalheira Cris Porto, mais uma vez, demonstrou sua habilidade em promover eventos de luxo que transcendem o universo da moda, consolidando seu nome como uma das personalidades mais influentes no cenário brasileiro.

Fotos | Natalia Galofaro