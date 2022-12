Allana Macedo lança single ao lado de Davi Kneip e do dono do hit “Tubarão Te Amo” 

“Vibe de Butequeira” fala sobre empoderamento feminino e une o melhor do sertanejo e do funk



Na última quinta (15), Allana Macedo, DJ LK – dono do hit global “Tubarão Te Amo”, e Davi Kneip – do sucesso “SentaDONA”, lançaram a música “Vibe de Butequeira”. A cantora aproveitou o clima de verão para se unir aos dois maiores hitmakers do Brasil atualmente e criar uma canção que é uma explosão de ritmos.

Allana Macedo lança a música “Vibe de Butequeira”. Créditos: Divulgação



Composto por Allana Macedo, Davi Kneip (também responsável pela produção musical do trabalho), Débora Vitoria, Helton Lima, Mateus Bueno e Letícia Mendez, a música combina o sertanejo e o funk com a batida eletrônica, além de trazer um beat envolvente, um ritmo contagiante e uma letra empoderada.

A cantora conta um pouco da história de como nasceu “Vibe de Butequeira”. “O Davi Kneip veio para Goiânia fazer um show e nos encontramos no estúdio. Acabei mostrando o começo da música e ele se empolgou demais, a partir daí começamos a produzir os arranjos e foi uma energia única. Depois disso, ligamos para o DJ LK, que achou incrível também e topou participar, trazendo o toque do funk carioca”.

DJ LK é o dono do hit global “Tubarão Te Amo”. Créditos: Reprodução/Instagram



Com um refrão chiclete, Allana, Kneip e DJ LK cantam: “Olha como ela está na balada/ Ela tá solteira, na vibe de butequeira/ Só bebe se for litrão, só senta sem coração”.

Allana também explica de onde veio a inspiração para compor a canção. “‘Vibe de Butequeira’ traz a força do empoderamento feminino mostrando que a mulher pode também estar solteira, sair, beber e ser feliz do jeito que quiser. Tenho certeza de que tocará muito pelo Brasil.”

Davi Kneip é um dos responsáveis pelo do sucesso “SentaDONA. Créditos: Reprodução/Instagram



O single ganhará um videoclipe em breve no canal do YouTube da cantora. As filmagens aconteceram em um pub sertanejo, em Goiânia, e contou com a produção de Tata Honorato, Thamer Maciel e Carlinhos Reis e direção de fotografia de Itabagi, da Like Filmes.