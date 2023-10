Aline Szewkies, brasileira guia turística em Israel, comenta sobre marido convocado para se juntar ao exército

Youtuber grávida de 9 meses e com mais de 1,8 milhão de seguidores relatou ao Band News os momentos de tensão vividos por conta do conflito

O bombardeio realizado pelo Hamas sobre Israel ganhou destaque nos últimos dias. Vários brasileiros que vivem no país relatam o drama vivido. Aline Szewkies, brasileira guia turística em Israel e youtuber com mais de 1,8 milhão de seguidores no canal “Israel com Aline” falou ao Band News sobre a situação e o fato de ter o marido convocado para se juntar ao exército.

Marido de Aline Szewkies está em um dos fronts de batalha



De acordo com Aline, o ataque sofrido por Israel pegou todos de surpresa por uma falha no serviço de inteligência. “Foi um ataque que pegou toda a Israel de surpresa, tanto civis como o exército, e por isso na realidade nos chamou muito a atenção”, disse. “A última guerra de Israel foi em 2006. Desde então, houveram conflitos localizados. A Primeira Guerra, realmente declarada desde 2006 foi agora. E a gente está realmente bem preocupado. E infelizmente muitas vidas foram perdidas pela falha, grande falha na inteligência de Israel”, acrescentou.

“Foi um ataque que pegou toda a Israel de surpresa, tanto civis como o exército”, diz Aline



A guia turística e youtuber conta ainda que seu marido foi convocado para se juntar ao exército israelense no campo de batalha em razão dos ataques do Hamas. “O serviço militar em Israel é obrigatório tanto para homens como para mulheres. O meu marido, por ser israelense, ele serviu no exército, ele foi de uma unidade combatente durante os anos de serviço militar obrigatório. Todos os anos ele é chamado para participar de treinamentos militares, para deixar eles de prontidão, caso sejam necessários. Infelizmente é a primeira vez que realmente isso foi necessário, então ele foi chamado no próprio sábado para se apresentar e ele está agora num dos frontes protegendo Israel”, relata a brasilieira, que afirmou ainda ter recebido notícias do marido: “me mandou uma mensagem dizendo que ele está bem e que ele não está em nenhum conflito ativo”, disse.

“Eu estou fechada em casa, mas não reclusa dentro do apartamento”, relata Aline



Grávida de 9 meses, Aline Szewkies relata ainda que está em casa acompanhada do filho de 1 ano e 10 meses, já que creches e escolas foram fechadas. Apesar disso, ela diz que pode deixar a residência seguindo algumas recomendações. “Eu estou fechada em casa, mas não reclusa dentro do apartamento. A gente sai, a gente vai na pracinha, a gente está aqui na zona do nosso edifício, desde que a gente esteja a uma distância de até 90 segundos de algum bunker ou algum local seguro”, conta.



Assunto de sua especialidade, o turismo – em especial de brasileiros – também foi tema da entrevista concedida. “Eu trabalho como guia de turismo aqui em Israel e eu estou em contato com muitos brasileiros e muitas pessoas que estão em Israel a turismo em Jerusalém. A instrução que eles receberam aqui em Jerusalém é não se afastar dos hotéis. Então muitos deles estão no hotel. Os hotéis aqui todos têm abrigos antibomba, então realmente o turismo foi interrompido aqui em Jerusalém, mas graças a Deus aqui a situação em Jerusalém está sobre controle diferente da situação do sul de Israel e realmente a gente viu muitas vítimas, entre elas tem brasileiros também desaparecidos”, explica Aline. A estimativa, segundo ela, é de que 14 mil brasileiros no momento estejam em Israel, dos quais grande parte já pediu ao Governo Federal para ser repatriada.



Entenda o conflito

O grupo extremista islâmico armado Hamas bombardeou Israel na manhã do último sábado (7) em um ataque surpresa considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. O Hamas afirmou se tratar do início de uma grande operação para a retomada do território. Os ataques aconteceram principalmente na parte sul do país, onde vários terroristas infiltraram-se no território a partir da Faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ordenou um cerco total da Faixa de Gaza com bloqueio à chegada de comida e combustível e do fornecimento de eletricidade e água. A estimativa é de que mais de 4 mil pessoas já tenham morrido no conflito.