Ex-BBB Aline Dahlen vira atleta profissional de fisiculturismo

Conhecida pela personalidade forte, a modelo e atriz, que teve o recorde de rejeição do ‘BBB 14,’ faz um paralelo com Karol Conká: ‘Deu a volta por cima’

Da TV para o mundo fitness! A ex-bbb Aline Dahlen se tornou um dos grandes nomes no mundo do fisiculturismo internacional.

A modelo e atriz foi recentemente campeã da edição europeia da competição “World Beauty Fitness & Fashion” (WBFF), na categoria “Diva Fitness Model”, e com isso passou a ser considerada atleta profissional. Aline ficou conhecida após participar do “BBB 14” (TV Globo), onde mostrou sua personalidade forte e acabou sendo eliminada com recorde de rejeição da edição.

Mas para ela, isso é coisa do passado. Em tom de humor, a atleta compara sua volta por cima com a de Karol Conká, que esteve no “BBB 21” e bateu o recorde de “cancelamento” do público da história do reality:

“Levando em consideração que no ‘BBB 21’ tivemos a Karol Conká, me sinto muito amada! (risos). Brincadeiras à parte, acho que tudo é um aprendizado e estamos aqui para melhorar e tirar lições de cada situação. Tudo depende do peso que você dá e só cabe a você lidar da melhor maneira possível. A Karol Conká deu a volta por cima e continua fazendo muito sucesso. Então nada é impossível”.

Depois de 7 anos desde sua saída da atleta do reality, Aline acredita que mudou muito: “Já me arrependi muito de ter feito o BBB, mas hoje em dia não ligo, nem penso muito, na verdade”. Para os próximos participantes, a atriz dá um conselho: “Pensem mil vezes antes de agir, mas não vão muito longe de quem vocês são de verdade”, ressalta.

Aline Dahlen se tornou um dos grandes nomes no mundo do fisiculturismo internacional. Foto: reprodução/ instagram

Atualmente o foco da modelo e atriz é continuar totalmente dedicada a sua carreira como atleta. Aline comemora o fato dos chamados “padrões de beleza” estarem mudando. “Antigamente só valorizavam mulheres magrinhas, estilo bailarinas, agora o mundo fitness está em alta. É como dizem, ‘muscle is the new sexy”, ou seja, mulheres com músculo são o ‘novo sexy’. A imagem da mulher frágil, só de salto e saia, está em desuso. O fitness interferiu até na moda, podemos nos vestir de maneira mais casual, com um jeans mais larguinho, tênis bacana e não nos olharem ‘feio’ por isto”.