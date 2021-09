Cantora Aline Barros inova na pandemia e lança linha de roupas

A cantora criou uma linha de roupas clássicas em parceria com o catálogo Hiroshima

O público já viu Aline Barros como cantora e apresentadora, e agora verá a artista também no mundo da moda. Mesmo já sendo um fenômeno no mundo da música gospel nacional e internacional, Aline decidiu inovar nessa pandemia e lançar uma linha de roupas clássicas femininas.



A marca Catálogos Hiroshima é a responsável por trazer essa novidade aos fãs da cantora. O nome da linha será “Aline Barros by Hiroshima” e a artista visa beneficiar mais de 300 mil revendedoras da marca, além de possibilitar que mais mulheres possam ajudar as famílias com uma fonte de renda extra.

Mesmo sendo evangélica, a linha de Aline contará com peças perfeitas para qualquer mulher que seja adepta ao estilo clássico feminino. Há modelos florais e lisos, voltados para quem gosta de uma moda prática. “Sempre gostei de moda e buscava uma marca que oferecesse modelos bonitos e que pudessem ser usados em todas as ocasiões. E o convite da Catálogos Hiroshima foi uma benção, pois tive oportunidade de criar modelos lindos e charmosos”, contou Aline Barros.

Os fãs da cantora vão encontrar as peças nos catálogos da Hiroshima e a cada dois meses haverá lançamento de novas roupas da linha.