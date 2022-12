Aliexpress vira “emprego” de brasileiros e especialista Lucas Castellani explica como ganhar dinheiro

Vender pela internet de forma “terceirizada” virou fonte de renda até para desempregados, como explica o empresário Lucas Castellani



Vender sem estoque há uns anos era uma baita novidade. Mas hoje é muito mais comum do que se imagina. Tanto que é essa a fonte de renda que virou principal de centenas de famílias que estavam desempregadas, principalmente porque não há necessidade de grandes investimentos iniciais.

Isso porque o principal, que seria a mercadoria, é dispensável inicialmente.

“É possível vender milhões pela internet sem precisar nem sequer ver o produto. Isso é o que chamamos de dropshipping, que está cada vez mais comum. É como se fosse uma espécie de modalidade de frete do e-commerce”, explica o especialista Lucas Castellani, que já faturou mais de R$ 25 milhões com a prática, aos 27 anos de idade.

Segundo ele, a vantagem ainda é que é possível flexibilizar os fornecedores, que também não precisam estar geograficamente perto. “O dropshipping nada mais é do que o produto sair diretamente do fornecedor para o consumidor. Normalmente, vem tudo da China. A maioria dos empreendedores que fazem dropshipping começam criando uma loja virtual em uma plataforma como o Cartpanda e cadastram os produtos”, exemplifica.

E continua: “No momento da venda, o comerciante procura o produto até no Aliexpress ou em outro fornecedor similar e a entrega é feita diretamente”.

De acordo com o empresário, é dessa forma que até celebridades têm trabalhado com suas collabs com marcas e até linhas próprias, já que o valor do custo despenca consideravelmente nessas condições.