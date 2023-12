Alexandre Leprost: Do empreendedorismo à política, vereador apresenta sua visão de futuro para Curitiba

“A saúde e a causa do diabetes são pautas diárias da minha rotina, assim como a defesa de empresários, comerciantes e taxistas”, destaca o político citando prioridades do governo

Nascido em Curitiba, uma cidade que se destaca por sua organização, planejamento e inovação, o empresário, político e defensor de causas sociais, Alexandre Leprost é uma figura multifacetada que consolidou uma carreira no ramo da gastronomia e entretenimento antes de entrar para a arena política. Com quatro CNPJs ativos nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, suas empresas geram cerca de 100 empregos diretos, uma contribuição significativa para a economia local.

A transição da carreira de empresário para político não foi fácil para Alexandre Leprost, especialmente considerando os desafios impostos pela pandemia. Com seus negócios temporariamente suspensos, incluindo empreendimentos do ramo do entretenimento que permaneceram fechados, o empresário buscou uma nova forma de contribuir para sua cidade. Inspirado pelo trabalho de seu irmão, Ney Leprevost, na política, ele lançou uma campanha relâmpago, focada principalmente no ambiente online, conquistando a confiança de 4.385 eleitores em apenas 40 dias.

“Estar vereador é um compromisso muito sério, não só apenas com aqueles que me elegeram, mas com os que acreditam no meu trabalho e com toda a população de Curitiba. Meu compromisso é integral, e praticamente todo o meu foco está dedicado ao serviço público”, destaca Leporst.

Ao trazer consigo sua experiência empresarial, Alexandre destaca a importância de uma gestão eficiente nas empresas que ainda possui, confiando em sócios e equipes capacitadas. Essa abordagem se estende ao trabalho legislativo, onde sua vivência no setor empresarial fornece uma compreensão das necessidades e desafios enfrentados pelos empreendedores locais.

Uma das bandeiras do vereador é a defesa dos comerciantes e empresários, buscando uma conexão entre as esferas pública e privada para impulsionar o desenvolvimento econômico. O político destaca a importância de reduzir entraves burocráticos e promover políticas que sustentem as atividades comerciais.

“Falando sobre os desafios de Curitiba, para o desenvolvimento econômico da cidade incluem a necessidade de promover políticas que estimulem a retomada pós-pandemia, com foco na recuperação de setores impactados e na geração de empregos,” enfatiza o empresário visando a importância de investir em infraestrutura e inovação para atrair oportunidades em setores como tecnologia, sustentabilidade e turismo.

Visando o desenvolvimento sustentável de Curitiba, Leprost busca parcerias público-privadas para eventos como o Natal de Curitiba, atraindo turistas e impulsionando a economia, “Acredito que as políticas públicas precisam chegar mais longe.Temos um trabalho muito importante nas áreas mais centrais da nossa cidade, mas é preciso ir além”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador menciona também a responsabilidade ambiental da prefeitura, defendendo práticas de sustentabilidade e seguindo os princípios da ESG. Na área cultural, como vice-presidente da Frente Parlamentar do Samba, do Carnaval e das Políticas Culturais, que possam fortalecer eventos que possam impulsionar a economia local.

Nos primeiros anos de mandato, Alexandre Leprost já acumula realizações significativas. Ele liderou a inclusão na lei municipal que impede condenados por crimes contra crianças, adolescentes e idosos em Curitiba de serem nomeados para cargos públicos. Seu programa “ABC Diabetes”, agora lei na cidade, oferece informações e orientações sobre a doença para alunos, equipes escolares, pais e responsáveis em escolas públicas e privadas. Além disso, o vereador obteve uma alteração na Lei do Sossego, permitindo que comerciantes sem alvará específico de entretenimento usem televisores e equipamentos acústicos de baixa potência.

Na área da saúde, Alexandre coordenou a maior emenda coletiva para os Hospitais Erasto Gaertner e Erastinho, destinando R$977.000,00 para a compra de equipamentos oncológicos. Além disso, foi autor da segunda maior emenda coletiva, no valor de R$940.000,00, para o Instituto da Pessoa com Diabetes, beneficiando cerca de 200 crianças portadoras de Diabetes DM1 com sensores de monitoramento contínuo de glicose.

“A saúde e a causa do diabetes são pautas diárias da minha rotina, assim como a defesa de empresários, comerciantes e taxistas. Apesar das bandeiras que defendemos, nosso trabalho segue focado no atendimento à população e demandas que recebemos diariamente no nosso gabinete, priorizando a eficiência e o comprometimento”, finaliza o vereador.