Eu aprendi que a opinião e a crítica não matam a fome, diz Frota em podcast de Evandro Santo

Alexandre Frota participou do podcast Puramente, liderado por Evandro Santo e seu terapeuta Moreira

Evandro Santo está com um novo projeto. Junto de seu terapeuta Moreira, o ex-Pânico na Band montou seu podcast, intitulado de Puramente. Nele Evandro e Moreira recebem convidados famosos para um bate-papo sobre saúde mental, dependência química, e vida.



Um dos entrevistados pela dupla foi o Deputado Alexandre Frota, figura polêmica e bem conhecida do público em geral por suas falas e também por sua carreira como ator, empresário e agora político. Frota foi um dos apoiadores do atual presidente nas eleições de 2018 e hoje a relação entre os políticos já não é a mesma. Ele falou sobre o governo e sua relação conturbada com o presidente Jair Messias Bolsonaro durante a entrevista no podcast Puramente.



Frota também falou sobre sua fase em que viveu o drama da dependência química. O deputado era viciado em cocaína e disse que antes da fama já fazia uso da droga. O descontrole aconteceu a partir do momento que ficou famoso e começou a ganhar dinheiro com seu trabalho como ator.

Em outro momento, Alexandre também contou sobre seus trabalhos sociais e sobre a vida política. Disse fazer um grande trabalho social que beneficia muitas pessoas e foi categórico em sua fala: Eu aprendi que opinião e crítica não matam a fome!

Alexandre Frota ganhou os holofotes no período de pico da pandemia de covid 19 ao denunciar festas clandestinas que aconteciam em bingos e casas noturnas. Hoje faz oposição ao governo que apoiou no início da gestão bolsonarista.

O podcast Puramente, idealizado por Evandro Santo e o terapeuta Moreira está disponível nas plataformas Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. É dar play!