Alexandre Frota dispara em entrevista: “Silvio estou puto contigo, meu irmão”!

Em entrevista para o podcast de Rafinha Bastos, o Mais Que 8 Minutos, Alexandre Frota fala de Silvio Santos

Alexandre Frota foi o convidado da vez do podcast Mais Que 8 Minutos do humorista e apresentador Rafinha Bastos. O ex-ator de novelas fez várias revelações sobre sua trajetória. Entre elas, um nome muito famoso surgiu em meio a conversa, o do todo poderoso, dono do SBT, Silvio Santos.

Frota participou de um reality show criado por Silvio, a Casa dos Artistas, que possuía os mesmos moldes do Big Brother Brazil, a diferença é que todos os participantes eram artistas. Eles ficavam confinados em uma casa e a cada semana um famoso era eliminado.

Frota participou de um reality show criado por Silvio, a Casa dos Artistas, que possuía os mesmos moldes do Big Brother Brazil

Alexandre Frota relatou uma situação inusitada que viveu com Silvio Santos na época. Ele conta que Alessandra Scatena sempre vivia falando era próxima dos apresentadores Gugu e Silvio Santos e por isso organizou uma votação em massa na ex-dançarina. No dia da votação, Silvio confrontou Frota ao vivo dizendo: “Então você quer tirar a Alessandra Scatena”? Na sequência, a produção do programa transmitiu vários vídeos para os participantes em que Alexandre combinava votos para eliminar Alessandra.

O atual deputado federal conta ainda que devido a repercussão negativa junto à ala feminina do reality, o levou a querer sair da casa. Ele realmente saiu e Silvio Santos ainda não sabia do acontecido. Quem contou ao dono do SBT foi seu cabeleireiro Jassa. Alexandre ainda conta que quando estava pronto para conceder uma entrevista coletiva a diversos veículos de imprensa, recebeu uma ligação de Silvio que perguntou ao participante o motivo de sua saída da casa e ele respondeu categórico: “Silvio estou puto contigo meu irmão”!

O atual deputado federal conta ainda que devido a repercussão negativa junto à ala feminina do reality, o levou a querer sair da casa

Diante da situação eles marcaram uma reunião para o mesmo dia, Silvio concordou com Frota e propôs que ele voltasse ao reality. É inegável o sucesso de Casa dos Artistas e com isso Alexandre Frota foi um dos finalistas do programa.

A entrevista completa está disponível no Canal Mais Que 8 minutos no Youtube.