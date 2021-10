“Eu iria ser o Rai da Babalu em Quatro por Quatro, o Ricardo Waddington me tirou”, revela Frota em entrevista

Em entrevista para o podcast de Rafinha Bastos, Frota conta sobre a escalação de Quatro Por Quatro e sua amizade com Marcelo Novaes

Convidar Alexandre Frota para uma entrevista é certeza de ouvir histórias inusitadas de sua vida pessoal e também como ator de novelas. Frota fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90. Viveu a efervescência de um Rio de Janeiro dominado pelas produções globais, as novelas. Nesta fase de muito sucesso, Alexandre Frota fazia parte do grupo de descamisados com corpo esculpido que dava o falar entre os telespectadores.

Frota e Marcelo Novaes faziam curso de teatro juntos, O Tablado. Por sua proximidade com o ator, Alexandre apresentou Novaes para Roberto Talma e conseguiu que ele fizesse um teste para produções da época.

Frota conta que mais tarde, quando começariam a gravar a novela Quatro Por Quatro, ele recebeu uma ligação de Roberto Talma o convidando para interpretar Rai, o personagem mecânico que viva um romance com Babalu, dois personagens clássicos e que fazem parte da memória dos telespectadores até hoje.

Alexandre confessou sua grande vontade em contracenar com a atriz Leticia Spiler e ainda pensou: “Vou explodir nessa novela”. O então ator, na época, começou a fazer as leituras do papel de Raí, mas Talma saiu da direção da novela das 7 para dirigir Malhação. Ele conta ainda que: “Três horas depois tocou meu telefone, era o Ricardo Waddington, Alexandre Frota pode vir na minha sala por favor? Aí eu fui, cheguei na sala dele, ele me falou… só te chamei aqui para comunicar que eu estou te tirando da novela e quem vai fazer é um amigo seu que você apresentou, o Marcelo Novaes”.

Frota ainda comparou o casal Babalu e Raí com Apolo e Tancinha de Sassaricando. Ele finaliza dizendo que estes casais são uma receita de sucesso.

A entrevista completa está disponível no canal de Rafinha Bastos – Podcast mais que 8 Minutos – no Youtube.