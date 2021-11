Alexandre Correa comemora aniversário em instituição dedicada a pacientes com câncer

Marido de Ana Hickmann é embaixador do Instituto Heleninha, órgão que oferece transporte a crianças e adolescentes em tratamento o oncológico

O empresário Alexandre Correa iniciou as comemorações do aniversário de 50 anos no Instituto Heleninha. A instituição, na qual é embaixador, oferece transporte para crianças e adolescentes com câncer fazerem o tratamento em hospitais. Alexandre enfrentou um câncer no pescoço em estado de metástase no ano passado e, desde então, se dedica a ações beneficentes.

Durante o evento, realizado para apresentar as novas instalações do Instituto Heleninha – até então conhecido como Associação Helena Piccardi de Andrade Silva (AHPAS), o empresário relembrou o tratamento da doença, que incluiu 37 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

“No final do tratamento, passei por uma intercorrência e quase fui à óbito. Sobrevivi e me propus a fazer o bem. Precisamos no unir e dar as mãos para socorrer o necessitado. É uma obrigação”, disse Alexandre, emocionado.

Atualmente, o instituto atende 120 pacientes e garante acesso ao tratamento oncológico com conforto, segurança e de maneira gratuita, de casa até o hospital. O serviço inclui também alimentação para os responsáveis.

Além disso, com o apoio da Fundação Telefônica Vivo, as crianças e adolescentes têm acesso a informática, por meio de interações e jogos educativos, durante o período em que não estão na escola.

Alexandre foi homenageado pelo Instituto Heleninha pelo seu aniversário de 50 anos e pelo auxílio prestado à entidade.