Alexandre Birman homenageia Lina Bo Bardi na Semana de Moda de Milão

Na tarde do dia 23 de setembro, durante um evento no Four Seasons, em plena Semana de Moda de Milão, a marca de calçados de luxo Alexandre Birman apresentou ao mundo uma colaboração única que uniu moda e arquitetura de maneira harmoniosa e memorável. A coleção cápsula de spring summer 24, desenvolvida em parceria com o Instituto Lina e P.M Bardi e a renomada fabricante brasileira de design ETEL, foi o destaque do evento.

Alexandre Birman e Lissa Carmona

Lina foi a primeira arquiteta brasileira mulher ganhadora do prêmio Leão de Ouro, ela deixou como legado obras famosas como o MASP e o Sesc Pompéia. A arquiteta Lina Bo Bardi nasceu em Roma em 1914. Mas sua história no Brasil começou anos depois, em 1946.

Rocking Mule

Essa colaboração extraordinária foi concebida como uma homenagem à icônica arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, cujo legado na arquitetura modernista continua a inspirar gerações. Com meticuloso cuidado em capturar a essência da visão arquitetônica de Lina, Alexandre Birman desenvolveu três modelos de sandálias que representam obras-primas da arquiteta.

Os recortes laterais da cadeira concebida em 1948 são esculpidos de uma única peça, exibindo um design pioneiro

A “Rocking mule” é uma sandália que apresenta duas tiras acolchoadas de camurça, um salto metálico e um solado em tom amadeirado, com um acabamento minimalista que faz referência à estética modernista usada por Lina Bo Bardi.

A “Bola Sandal” traduz perfeitamente o design da cadeira homônima de Lina Bo Bardi, com destaque para uma bola dourada robusta na ponta do salto, que contrasta de forma marcante com o couro Vacchetta da parte superior.

Por fim, a “Trolley Sandal” é uma obra-prima em forma de sandália, com linhas angulares na parte superior que harmonizam perfeitamente com o salto de madeira, que por si só é uma verdadeira escultura.

Essa colaboração excepcional foi possível graças à parceria com a ETEL, uma empresa brasileira de design que edita móveis icônicos há mais de três décadas e é a única representante das peças de Lina Bo Bardi no país. Lissa Carmona, CEO da ETEL e uma das embaixadoras do Instituto Lina Bo Bardi, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dessa parceria que celebra a influência duradoura da arquiteta na moda e no design contemporâneo.

A coleção cápsula de Alexandre Birman e Lina Bo Bardi é mais do que uma simples colaboração entre moda e arquitetura; é uma celebração do legado de uma das arquitetas mais influentes da história e uma oportunidade de trazer sua visão inovadora para o mundo da moda, tornando suas obras acessíveis a um público mais amplo. É uma verdadeira fusão de arte, design e estilo que certamente deixará uma marca duradoura na indústria da moda.