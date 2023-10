Alessandra Negrini surpreende amigos com jantar gourmet nos Estados Unidos

A atriz brasileira encanta convidados com refeição preparada com auxílio do Chef Felipe Bastos

Alessandra Negrini, a talentosa atriz brasileira, está atualmente nos Estados Unidos a trabalho e surpreendeu a todos ao organizar um jantar especial em sua casa, com a presença de alguns de seus amigos mais próximos. O destaque da noite foi o preparo dos pratos, que ficou a cargo do renomado Chef Felipe Bastos, conhecido por sua colaboração com grandes nomes da gastronomia, como Alex Atala, Guy Savouir e Wolfgang Puck.

Alessandra Negrini se aventura na cozinha e surpreende com pratos deliciosos

Em sua página no Instagram, Alessandra compartilhou alguns dos melhores momentos dessa noite memorável. Apesar de não ser comum vê-la na cozinha, a atriz demonstrou interesse em cozinhar para os amigos após uma demonstração impressionante do Chef Felipe. Usando utensílios de alta tecnologia, ele preparou a receita em questão de minutos, sem a necessidade de adicionar óleo ou água. Alessandra ficou maravilhada com o desempenho das panelas da Royal Prestige®️, que permitiram preparar uma comida deliciosa, nutritiva e de maneira tão eficiente.

A estrela global cozinha para amigos com a ajuda do Chef Felipe Bastos

“A experiência foi inacreditável, posso dizer que foi inesquecível. Eu amei conhecer de perto as panelas da Royal Prestige®️. É incrível poder preparar uma receita com diversos ingredientes em uma mesma panela e ver tudo pronto tão rápido. Fiquei impressionada com o que essas panelas podem fazer”, disse Alessandra durante a noite.

O jantar especial foi promovido pela Royal Prestige®️, uma marca norte-americana de utensílios de cozinha premium. A noite repleta de sabores e boa companhia demonstrou que Alessandra Negrini também tem um talento culinário surpreendente, além de seu sucesso nas telas. Um momento inesquecível para a atriz e seus amigos nos Estados Unidos.