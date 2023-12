Alerta Vermelho: custos de pneus para transporte brasileiro podem disparar após decisão da SECEX

Setor de transporte enfrenta ameaça iminente com possíveis mudanças nos preços de pneus radiais

Em meio à crescente tensão no setor de transporte brasileiro, uma possível reviravolta nos custos de pneus radiais para ônibus e caminhões, nos tamanhos de aro 20”, 22” e 22,5”, tem deixado fabricantes, autônomos e frotas em estado de alerta. A análise realizada pela SECEX em 4 de dezembro sobre a aplicação dos direitos antidumping coloca em cheque a estabilidade financeira do setor, onde os pneus representam o segundo maior custo, superados apenas pelo óleo diesel.

O possível aumento nos preços dos pneus, caso se concretize, afetará diretamente a competitividade do transporte brasileiro. Fabricantes de implementos rodoviários e profissionais autônomos, que já enfrentam inúmeros desafios, veriam seus custos operacionais aumentarem consideravelmente.

Essa mudança de cenário vai de encontro aos interesses do país, conforme a indústria de pneus, dominada por multinacionais, busca maximizar seus lucros e consolidar seu controle sobre o mercado brasileiro. Especialistas alertam que o Brasil possui um dos pneus mais caros do mundo, o que impacta severamente os custos logísticos do país.

Com mais de um milhão e meio de caminhões no Brasil, a possível decisão da SECEX representa uma ameaça ao setor, que se vê à mercê de multinacionais exploradoras. Este é um momento crucial para uma reação coletiva, buscando equilíbrio e concorrência justa. As fábricas de pneus, entre as mais lucrativas do mundo e com informações mantidas sob sigilo, buscam expandir o escopo do antidumping, fechando o mercado e elevando os preços dos pneus.

Diante dessa conjuntura, urge uma ação para conter as investidas da indústria de pneus e garantir a estabilidade do setor de transporte brasileiro. Caso contrário, o país pode se tornar refém dessas práticas, resultando em medidas mais severas contra o setor e comprometendo ainda mais a competitividade do transporte nacional.