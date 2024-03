Alerta Vermelho: consumo de carne e processados pode ser vilão do câncer de intestino

Com 1,1 milhão de novos casos em 2023, especialistas alertam sobre os riscos alimentares e a importância da prevenção

Em 2023, o Brasil enfrentou um inimigo silencioso mas crescente: o câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal. Este mal, que se desenvolve no cólon ou no reto, registrou cerca de 1,1 milhão de novos casos no país, colocando-o na terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes, excluindo-se os tumores de pele não melanoma.

A doença, que afeta homens e mulheres com incidências alarmantes, tem suas raízes em causas diversas, sendo a alimentação uma das principais. O Dr. Thiago Assunção, oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia, aponta a ingestão excessiva de carnes vermelhas e alimentos processados, além de fatores como obesidade, consumo de álcool, tabaco, história familiar e síndromes genéticas-hereditárias, como fatores de risco.

Nos últimos dez anos, notou-se um aumento de 64% nas internações por este tipo de câncer, segundo pesquisa realizada por renomadas sociedades médicas brasileiras. Este dado acende um alerta sobre a necessidade de mudanças nos hábitos alimentares e de vida.

A prevenção, segundo especialistas, passa por uma dieta rica em vegetais, grãos integrais, frutas e fibras, além da prática regular de atividades físicas. Além disso, recomenda-se o início do rastreamento por meio de colonoscopia aos 45 anos, uma vez que a incidência da doença tem crescido entre os mais jovens.

O otimismo também se faz presente no tratamento do câncer colorretal. Avanços significativos, como a estratificação de pacientes por perfis moleculares e a imunoterapia, têm permitido tratamentos personalizados e mais eficazes. Segundo o Dr. Assunção, a identificação precoce da doença pode resultar em taxas de cura superiores a 95%.

Este panorama reforça a importância da conscientização sobre os riscos associados à dieta e estilo de vida, além da vitalidade de políticas de saúde pública focadas na prevenção e no diagnóstico precoce. À medida que a sociedade se mobiliza na luta contra o câncer de intestino, a esperança se renova, prometendo um futuro mais saudável e longevo para todos.