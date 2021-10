Alerta Spoiler de ”Casamento às Cegas: Brasil”: O que aconteceu com os casais após o casamento?

Já adiantamos: apenas um casal continua junto após o término do programa

Depois que os assinantes da plataforma de streaming Netflix assistiram aos dois últimos episódios, na última quarta-feira (20), do programa “Casamento às Cegas: Brasil”, uma pergunta está tumultuando a mente: “quais casais permanecerão juntos?”. A resposta será dada no episódio “Casamento às Cegas: O Reencontro”, já gravado pelos ex-participantes. Mas como baú não somos, o spoiler trazemos para vocês.

Nanda e Thiago protagonizaram cenas com falas absurdas do paraquedista para a beauty artista como: o desmerecimento do trabalho dela dizendo que o valor que ela cobrava e o serviço prestado era um “golpe” e que ele toparia se tivesse mais uma mulher no relacionamento deles, mas homem ele não admitia usando palavras de baixo calão para “ilustrar” a fala.

Quem assistia achava que Nanda diria “não” no altar, mas ela se casou sim. Mas já acabou! Segundo informações do Instagram “Segue a Cami”, Thiago terminou o casamento com Nanda pelo celular, deixando a moça arrasada. Mas quem pensa que ela sofreu por muito tempo, está muito enganado(a). A participante correu para os braços de Mack, o outro participante na qual ficou dividida nas cabines, e juntos fizeram uma linda viagem com direito a pedido de namoro.

Carol e Hudson também se casaram, com uma linda cerimônia e uma junção bonita das famílias, mas não seguiram juntos. Segundo o mesmo Instagram, o casal era apenas de “fachada”, pois o rapaz queria fama, mas não era apaixonado por ela. Ao contrário de Carol, que se apaixonou sim por Hudson, mas não conseguiu manter o relacionamento por muito tempo, mesmo o pedindo em pelo menos namoro — não aceito por ele.

Mas o casal mais querido da temporada, Lissio e Luana e tiveram o casamento mais emocionante e “fofo”, permanecem juntos. Em agosto, os dois viajaram para os lençóis maranhenses como prometido pelo participante a noiva, dizendo que ia a levar para conhecer sua terra.

Juntos, ainda não há nenhuma foto, mas ambos postaram fotos por lá na época condizendo com a data.

Torcemos para que os casais sejam muito felizes juntos ou separados. O episódio do reencontro estará disponível no próximo dia 4.