Em uma sociedade cada vez mais dependente de dispositivos eletrônicos e telas, é fácil negligenciarmos nossa própria saúde ocular. No entanto, poucos sabem que nossos olhos podem ser verdadeiras “janelas para o cérebro”, revelando segredos sobre nossa saúde neurológica. Alterações nos olhos e na visão podem ser indicativos de emergências neurológicas e como isso pode afetar a qualidade de vida.

Dr. Feres Chaddad, chefe da Neurocirurgia da BP – a Beneficência Portuguesa de São Paulo

O avanço notável das tecnologias médicas trouxe à luz uma conexão intrigante entre problemas oculares e neurológicos. Nesse cenário, os aneurismas cerebrais surgem como um problema preocupante, afetando entre 3% e 5% da população, com maior prevalência em mulheres entre 30 e 60 anos. O perigo dessas lesões reside em seu potencial de ruptura, muitas vezes caracterizado por uma dor de cabeça súbita e intensa, juntamente com sintomas como náusea, vômito e sonolência.

Alterações nos olhos podem sinalizar doenças neurológicas

No entanto, o que poucos sabem é que aneurismas cerebrais podem manifestar-se de outras formas, incluindo sintomas oftalmológicos. Dr. Feres Chaddad, Chefe da Neurocirurgia da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, nos esclarece: “Essas lesões estão próximas a nervos vitais, como o óptico e os envolvidos no movimento ocular. Portanto, dependendo de sua localização, tamanho e contato com esses nervos, podem surgir sintomas relacionados à visão.”

A perda de visão súbita em um dos olhos, inchaço no nervo óptico, limitações no campo visual e até mesmo pupilas de diferentes tamanhos são indícios que merecem atenção. Esses sintomas, apesar de parecerem isolados, podem ser a ponta do iceberg de doenças neurológicas graves. A detecção precoce é fundamental.

Um artigo publicado no Nacional Library of Medicine destaca a importância de buscar ajuda médica imediatamente diante de tais sintomas visuais. Emergências neuro-oftalmológicas podem resultar em sequelas ou até mesmo ser fatais se o diagnóstico e tratamento não forem realizados prontamente.

A jornada diagnóstica revela que problemas de visão nem sempre têm origem oftalmológica, podendo ser secundários a distúrbios neurológicos. O histórico do paciente e exames físicos bem conduzidos são cruciais para desvendar a causa subjacente. O Dr. Feres Chaddad ressalta: “A queixa de dor de cabeça e alterações visuais súbitas nos direciona a suspeitar de aneurismas cerebrais não rompidos. O próximo passo é estratificar o risco para determinar a necessidade de tratamento.”

Para essa estratificação, são realizados exames, como angioressonâncias, que avaliam a parede dos aneurismas em busca de sinais de inflamação, e angiografias cerebrais para detectar outras lesões aneurismáticas. O tratamento varia de acordo com as características do paciente e da lesão, envolvendo cirurgias ou procedimentos endovasculares.

A importância de reconhecer a relação entre visão e saúde cerebral não pode ser subestimada. Problemas oftalmológicos podem ser os primeiros indícios de uma ameaça neurológica silenciosa, como aneurismas cerebrais. É fundamental que, diante de qualquer alteração na visão, as pessoas busquem avaliação médica especializada para garantir uma resposta adequada e prevenir possíveis complicações.

Nesse cenário de atenção à saúde ocular e neurológica, o Dr. Feres Chaddad, renomado neurocirurgião e Chefe da Neurocirurgia da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, destaca-se como uma figura de destaque, com mais de duas décadas de experiência em microcirurgia neurológica. Seu conhecimento e expertise têm sido fundamentais para o diagnóstico e tratamento.