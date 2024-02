Alerta de Saúde: 15% das crianças brasileiras enfrentam a obesidade

Especialistas revelam medidas essenciais para combater a obesidade infantil e promover hábitos saudáveis desde cedo

No Brasil, a obesidade infantil alcança marcas alarmantes, afetando cerca de 15% das crianças entre cinco e nove anos, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse cenário desafiador exige uma atenção redobrada dos pais e responsáveis, que desempenham um papel crucial na promoção de um estilo de vida saudável desde os primeiros anos de vida.

Cintya Bassi, Coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde, alerta para os riscos associados à obesidade na infância, como hipertensão, hipercolesterolemia, resistência à insulina, além de problemas ortopédicos, respiratórios e dermatológicos. A especialista enfatiza a importância da observação cuidadosa dos pais sobre o ganho de peso dos filhos, recomendando o uso do IMC (índice de massa corporal) como uma ferramenta eficaz para monitorar o estado nutricional.

Para prevenir o surgimento da obesidade, a educação alimentar surge como um pilar fundamental. Cintya aponta que a preocupação com a nutrição deve começar ainda durante a gestação e continuar ao longo da infância. Práticas como o aleitamento materno, a moderação na ingestão de alimentos e a adaptação a uma dieta variada e nutritiva são essenciais. A especialista destaca também a importância de evitar alimentos de baixo valor nutricional, como refrigerantes e bebidas açucaradas, e incentivar o consumo de frutas, verduras e alimentos menos calóricos.

Além das recomendações alimentares, a atividade física regular é um componente chave na luta contra a obesidade infantil. Movimentar-se não apenas contribui para o controle do peso, mas também instiga um crescimento saudável e o desenvolvimento de habilidades motoras.

Em suma, a batalha contra a obesidade infantil é complexa e exige uma abordagem multifacetada, envolvendo educação, acompanhamento nutricional e estímulo a um estilo de vida ativo. Com informação e ação conjunta, é possível reverter esse quadro preocupante e garantir um futuro mais saudável para as crianças do Brasil.