Alemão famoso do dropshipping, Niko Dieckhoff vira professor de 2 mil brasileiros

Especialista é verdadeiro guru de empreendedores digitais que querem investir no e-commerce e já possui mais de 5 mil alunos no mundo todo



Mais de 2 mil brasileiros, de mais de 5 mil alunos no total, viraram mentorados de Niko Dieckhoff. O alemão é um dos mais famosos empreendedores digitais do e-commerce e suas ramificações, como o dropshipping – tendência global que é técnica adotada, hoje, por mais da metade dos lojistas online.

Trata-se de um método de vendas em que o empresário não precisa manter um estoque físico. A medida reduz custos, otimiza formas de entrega e, claro, faz a mercadoria chegar ao consumidor final com um valor mais competitivo.

Por essa e por outras, é um dos segmentos que mais cresce e ganha investimentos no mundo todo, como o próprio empresário de 26 anos de idade detalha.

“Estou no mercado há mais de 4 anos e já tenho um faturamento total de mais de 2 milhões de euros. Agora, estou ajudando pessoas a montarem a própria loja online sem ter um estoque próprio. São mais de 2 mil brasileiros que já estão nesse nicho só comigo, com minhas aulas, em um total de mais de 5 mil alunos que têm mentorias comigo”, relata.

Assim como outros estudiosos do tema, para Niko, não há volta no que diz respeito à nova forma de vender virtualmente.

“Os novos hábitos de consumo fizeram com que as pessoas buscassem cada vez mais formas de reduzir custos. O dropshipping fez isso com as lojas. Deu a possibilidade de o custo ser menor para a competitividade aumentar, que é o que vem acontecendo. E quem investe no ramo da forma correta, como ensinamos, consegue ter um retorno importante financeiro e profissionalmente falando”, analisa, ainda, concluindo.