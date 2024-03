Além das Fronteiras: Mulheres lideram em intercâmbios e conquistam o mundo profissional

Explorando novas culturas e idiomas, elas se destacam no mercado com visão e experiências internacionais

À medida que o Dia Internacional da Mulher se aproxima, um tema de destaque é o poder transformador do intercâmbio na vida e carreira das mulheres. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta) revelou que, em 2022, 57% dos brasileiros que optaram por uma experiência educacional no exterior foram mulheres. Essas aventureiras não só buscam aprimoramento acadêmico e profissional, mas também uma jornada de autoconhecimento e liberdade.

O intercâmbio oferece a estas mulheres uma oportunidade única de desenvolver uma visão global, adquirir fluência em novos idiomas e ganhar uma experiência cultural inestimável, fatores cada vez mais valorizados no competitivo mercado de trabalho. Segundo dados do Global Gender Gap Index, apesar de as mulheres representarem apenas um terço dos cargos de liderança globalmente, sua participação vem crescendo, impulsionada também pela experiência internacional adquirida através do intercâmbio.

Mariglan Gabarra, Diretora Executiva da Belta, enfatiza a importância do intercâmbio para o empoderamento feminino: “Explorar a cultura de outro país permite que as mulheres ampliem seu leque de informações e habilidades, abrindo portas para uma ascensão profissional.” Além disso, a fluência em um segundo idioma, especialmente o inglês, pode significar um salário até 61% maior, de acordo com uma pesquisa da Catho.

A educação no exterior também é vista como um diferencial competitivo importante no currículo, preparando mulheres para desafios globais e oportunidades de liderança, especialmente em áreas onde ainda são minoria, como tecnologia, energia e infraestrutura.

As histórias de sucesso dessas mulheres vão além dos números. Elas representam um movimento crescente de busca por igualdade, autonomia e reconhecimento no mundo profissional. À medida que celebramos suas conquistas, reconhecemos também o intercâmbio como uma ferramenta poderosa de transformação social e empoderamento feminino. Este 8 de março, celebramos não apenas os direitos conquistados, mas também as fronteiras que ainda temos para cruzar. E, sem dúvida, as mulheres estão liderando esse caminho, com passaporte na mão e um mundo de possibilidades à frente.

