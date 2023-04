Aleito: espetáculo que aborda terror doméstico e envelhecimento chega em São Paulo

Monólogo teatral interpretado por Paula Furtado e dirigido por Helena Panno estará em cartaz de 20 de abril até 7 de maio

Após temporada no Rio de Janeiro espetáculo chega ao Centro Cultural São Paulo com apresentações gratuitas. “Aleito” é um monólogo teatral interpretado por Paula Furtado, com dramaturgia de Lane Lopes e dirigido por Helena Panno.

O espetáculo é um monólogo teatral com dramaturgia de Lane Lopes

Em “Aleito” acompanhamos uma mulher esquecida pelos outros e esquecida de si mesma após décadas de vida dedicadas à família e ao trabalho doméstico. A partir de lembranças fragmentadas, ela vai contando a sua história e, pela primeira vez, tomando as rédeas do seu destino.

A peça estará em cartaz de 20 de abril a 7 de maio de 2023, no Centro Cultural São Paulo. Com grande força e lirismo, Aleito propõe uma reflexão sobre o feminino, memória e envelhecimento. O espetáculo, que já esteve em cartaz no último ano no Rio de Janeiro, chega em São Paulo em 2023 com novidades, como uma exposição que recebe o público nos minutos iniciais da peça.

Após temporada no Rio de Janeiro, o espetáculo Aleito fica em cartaz em São Paulo

Para chegar à plateia, o público passa por obras suspensas que remetem a temática do espetáculo: a memória e o feminino Cada obra é feita por mulheres que têm como principal ferramenta de trabalho as mãos, e o intuito é homenagear e divulgar o ofício daquelas que vivem de trabalhos manuais, por necessidade ou escolha.

A diretora Helena Panno explica que Aleito vem para a segunda temporada salientado uma estética freaky, poética, singela e bordada à mão. “Quando penso na história dessa mulher – que simboliza tantas outras – a escolha é de expor o terror doméstico que foi historicamente banalizado. Aqui o terror não é banal – buscamos provocar, também, no público a sensação de medo e de abandono, a partir de elementos cênicos e de uma linguagem física vertiginosa.”

Para Paula, revisitar a dramaturgia é revisitar um longo processo de pesquisa feito em conjunto, pelo Coletivo Uma Película, nos últimos três anos – “Encontro as mulheres que vieram antes de mim naquelas palavras. Buscamos homenagear as mulheres de outras gerações com nosso trabalho. Reverenciamos o passado e ousamos pensar diferentes futuros para corpos antes marginalizados.”

O espetáculo trabalha no âmbito das narrativas secretas de mulheres que perderam a memória, o sobrenome, a autonomia e a liberdade: mulheres dadas como loucas, matrimônios forçados, agressões acobertadas. “O espetáculo desloca as contradições do âmbito doméstico para o palco e para o espaço público. É uma inspiração para repensarmos os papéis de gênero e as heranças culturais”, explica Lane Lopes.