Aldo Alves, CEO e Founder da startup LeR, que apresenta mais de 170 mil livros e é um novo capítulo na educação

Aldo Alves lança plataforma exclusiva para instituições de ensino, transformando a maneira como alunos e professores interagem com a leitura

No cenário em constante evolução da leitura e educação no Brasil, Aldo Alves, CEO e Founder da startup LeR, está conduzindo uma revolução através do aplicativo de rede social e plataforma de compartilhamento de livros. Lançado no início deste ano, o LeR já conta com mais de 170 mil títulos, conectando leitores e promovendo uma verdadeira nuvem de conhecimento.

O funcionamento simples do LeR incentiva os usuários a cadastrar livros físicos que desejam doar ou emprestar, criando uma rede dinâmica que transcende barreiras geográficas. Aldo Alves destaca a importância da conexão humana na promoção do conhecimento, criatividade e educação, enfatizando que conhecer um livro é conhecer um novo universo.

Além do compartilhamento entre usuários, o LeR estendeu sua influência ao chamar autores e editoras para participarem do programa de divulgação. Aldo Alves destaca o apoio aos novos autores, proporcionando uma oportunidade única para que suas obras sejam lidas, conhecidas e vendidas, sem custos, apenas exigindo a disponibilização de uma cópia do livro para doação ou empréstimo.

Em julho, o aplicativo expandiu sua atuação para instituições de ensino e bibliotecas, introduzindo um sistema inédito de gestão de acervo e desenvolvimento de alunos por meio da leitura. A Escola Estadual Santos Dumont de Belém – PA foi a instituição piloto da plataforma, a qual começa sua expansão para outras escolas e universidades. A diretora da escola piloto Lena Duarte, elogiou a iniciativa, destacando a aproximação dos alunos da leitura, a facilitação do planejamento pedagógico e a flexibilidade da ferramenta em atender às necessidades do ensino.

Recentemente, o LeR desenvolveu uma API que indexa mais de 170 mil livros digitais de domínio público, dando um passo adiante na democratização do acesso à leitura. Aldo Alves revela planos futuros, incluindo a expansão de recursos para tornar a gestão das instituições cada vez mais completa e a utilização da inteligência artificial para aprimorar a experiência dos usuários.

O aplicativo LeR está disponível para download na AppStore, bastante digitar “ler livros e rostos” ou diretamente no site ler.app.br. Instituições interessadas em conhecer a plataforma de ensino podem entrar em contato pelo site ou pelo Instagram @ler.app.br. Aldo Alves e sua equipe visam transformar a educação no Brasil, aproximando o sistema de ensino do hábito da leitura e tornando o aplicativo cada vez mais acessível e inclusivo.