Aldeias Infantis SOS recebe repasse de vendas da Amazon Brasil durante a Black Friday e temporada de Fim de Ano

Entre 18 de novembro e 24 de dezembro, 15% das vendas da Loja Apoie Pequenos Negócios estão sendo destinadas ao cuidado e proteção de crianças, jovens e suas famílias no Brasil

A Aldeias Infantis SOS está recebendo um repasse da Amazon Brasil de 15% das vendas da Loja Apoie Pequenos Negócios (link aqui https://amzn.to/3HfWcXL). A ação está sendo realizada na temporada de Fim de Ano, entre 18 de novembro e 24 de dezembro, e ajudará a manter os mais de 80 projetos de cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias de 31 localidades no País.

Christofer Muller, Diretor de Mobilização de Recursos da Aldeias Infantis SOS



“É um acordo de extrema importância para nós, pois, ao apoiar o pequeno negócio, o consumidor irá ajudar diversas famílias beneficiadas pelos nossos projetos”, destaca Christofer Muller, Diretor de Mobilização de Recursos da Aldeias Infantis SOS.

Presente em 137 países, a Organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e trabalha com meninos e meninas que perderam ou correm o risco de perder o cuidado parental, garantindo o direito à convivência familiar, assegurado em Lei, além de responder por situações de emergência.

Na Loja é possível encontrar produtos com o selo Pequenos Negócios e também conhecer as histórias vencedoras de vendedores parceiros. Para maior conveniência, também é possível encontrar produtos com frete grátis para membros Amazon Prime.

“A Amazon tem um compromisso de longo prazo com o Brasil e investe continuamente para oferecer aos clientes uma ótima experiência e os serviços mais inovadores, além de contribuir com ações para a comunidade local”, afirma Ricardo Garrido, diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil.

Ricardo Garrido, diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil



A Amazon Brasil acredita no potencial dos pequenos e médios negócios, por isso conta com um Centro de Distribuição específico para produtos de vendedores parceiros no Brasil, oferecendo entregas rápidas e apoiando o êxito desses empreendedores.

“O sucesso das pequenas e médias empresas de vendedores parceiros é o sucesso da Amazon. O nosso foco é ajudá-las a alcançar mais clientes. Por isso, vender na Amazon é fácil para todos, e não importa se eles vendem muito ou apenas alguns produtos”, completa Garrido.