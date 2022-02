Alcançando os sonhos através da Fé, Stella Abreu é bailarina do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Hoje, (2), acontece mais uma etapa da competição de dança “Dança das Feras” no “Faustão na Band”, às 20h30. E quem compõe o balé mais famoso do Brasil é Stella Abreu. Ela uniu atuação e Fé ao atuar na novela ‘Gênesis’, na Rede Record A mineira de São Lourenço, de 27 anos, dança desde os dez anos de idade quando ia com uma amiga para as aulas de ballet. Tem graduação livre em balé clássico e já deu aulas de dança para crianças. Atualmente, faz aulas de jazz, sapateado e canto iniciante. Integra o balé do Faustão desde 2017, mas somente agora entrou para o elenco fixo de Fausto Silva. Integra o balé do Faustão desde 2017, mas somente agora entrou para o elenco fixo de Fausto Silva. Stella já trabalhou como vendedora e atualmente, além de bailarina, é atriz formada pela Escola Wolf Maya, modelo e influenciadora. Em seu Instagram (@stellabreu) conta com mais de 329 mil seguidores e influencia seus seguidores através de sua Fé ao aconselha-los e falar sobre Deus e religião. A mineira de São Lourenço, de 27 anos, dança desde os dez anos de idade quando ia com uma amiga para as aulas de ballet Aliás, uniu atuação e Fé ao atuar na novela ‘Gênesis’, na Rede Record.