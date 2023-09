Álbum de Jorge & Mateus, “É Simples Assim (Ao Vivo)” é indicado ao Grammy Latino 2023

Dupla concorre na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o disco lançado em julho de 2022

O álbum de Jorge & Mateus, “É Simples Assim (Ao Vivo)”, foi um dos indicados ao Grammy Latino 2023. A dupla, um dos maiores nomes da música atual brasileira, concorre na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o disco lançado em julho de 2022.

Considerados um dos maiores fenômenos da música atual no país, Jorge & Mateus seguem conquistando reconhecimento também internacional. Conquistou uma nova indicação ao Grammy Latino. Contemplados na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” pelo disco “É Simples Assim (Ao Vivo)”, lançado pela Som Livre em julho do ano passado.

“A sensação de receber uma notícia dessas é incrível, porque é um reconhecimento super especial, de um trabalho feito com extrema dedicação e carinho” diz Mateus. “Esse é um projeto marcante na nossa trajetória e nos deixa muito felizes que, além de ter sido abraçado pelo público, ele tenha também chamado a atenção da maior premiação da música latina. O álbum fala sobre o amor, de todas as formas, e o sucesso de cada canção fez a gente ficar ainda mais feliz com essa conquista”, completa Jorge.

Essa é a terceira vez que a dupla tem um disco indicado ao Grammy Latino 2023

Gravado na casa de shows Villa JK, em São Paulo, o álbum “É Simples Assim (Ao Vivo)” é composto majoritariamente de releituras e pot-pourris de grandes sucessos românticos, famosos nas vozes de artistas renomados da música brasileira, como Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel, Vanessa Da Mata, Falamansa, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Marisa Monte, Jorge Aragão, entre outros. No total, são 19 faixas, entre elas as autorais “5 Regras”, “Canto A Pedra” e “Todo Seu”, que também se tornaram hits no repertório da dupla.



Atualmente o projeto que concorre ao Grammy Latino 2023 conta com mais de 564 milhões de plays nas plataformas de áudio e 375 milhões de views no YouTube.



Essa não é a primeira vez que a dupla é indicada. Os artistas já haviam sido nomeados outras duas vezes: em 2013, com “A Hora é Agora – Ao Vivo em Jurerê”, e em 2015, pelo álbum “Os Anjos Cantam”.

Jorge & Mateus formam uma dupla precursora da nova geração do sertanejo, que faz parte do cenário musical desde 2005, quando – por meio de amigos em comum – os cantores se conheceram e começaram a se apresentar em bares e eventos em Goiás. Em 2022, eles lançaram o 10º álbum ao vivo da carreira, “É Simples Assim”. Já em agosto de 2023, foi a vez da dupla apresentar o single “Dói” – que atualmente soma mais de 15 milhões plays no Spotify, confirmando em números o sucesso que os dois alcançaram no meio musical.