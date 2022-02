Alberto Griselli, responsável pela geração de receitas da TIM Brasil desde 2019, é o novo CEO

O profissional tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações

O italiano Alberto Griselli, de 52 anos, é formado em Engenharia Eletrônica pela Sapienza Universitá di Roma e tem FMBA pela Columbia University, de Nova Iorque. Com um currículo cheio de sucessos, o ex-CRO da Tim Brasil começou a atuar no Brasil em 2004, quando foi diretor geral para América Latina na consultoria Value Partners. Em 2022, ele foi promovido a CEO da companhia.



Após atuar na consultoria Value Partners, Alberto foi vice-presidente para a América Latina da TIMwe, provedor global de soluções para operadoras. Desde 2019, Griselli atuava como CRO da Tim Brasil, sendo responsável por toda a geração de receitas da empresa. Com isso, o CEO já conquistou mais de 20 anos no setor de telecomunicações, já sendo considerado uma referência na área.

Alberto vai assumir as funções antes ocupadas por Pietro Labriola, que agora é Presidente Executivo da Telecom Italia



O sucesso de Alberto proporcionou a ele a indicação pelo Conselho de Administração como seu mais novo membro, função que será efetivada em assembleia geral de acionistas, além do cargo de CEO. Ambas funções eram ocupadas por Pietro Labriola, que acaba de ser nomeado para a presidência executiva da Telecom Italia.

“A TIM Brasil vive um momento especialmente decisivo de ampliação de seu protagonismo. A companhia está pronta, com um time coeso de gestores extremamente preparados para manter a alta performance em plena revolução do 5G. Esse salto para o futuro se dá num cenário de consolidação do mercado brasileiro de telecomunicações, num movimento que reforça a TIM Brasil como um de seus pilares. Nosso direcionamento estratégico segue em curso com muita clareza para toda a empresa”, concluiu Alberto.