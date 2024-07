Chef por um Dia: Alba Gastrobar, no Rio de Janeiro, recebe cozinheiros amadores em sua 5ª edição

O projeto Chef por um Dia chega à sua 5ª edição, trazendo mais uma vez a magia da culinária amadora ao Alba Gastrobar, em Botafogo. O evento, que acontece pela primeira vez neste charmoso casarão localizado no coração boêmio do Rio de Janeiro, contará com cinco cozinheiros amadores selecionados para vivenciarem a rotina de um chef profissional em um restaurante de alto padrão.

Durante as noites de 23 e 30 de julho, 6, 13 e 20 de agosto, das 19h às 23h, os participantes terão a chance de criar menus exclusivos e preparar pratos para um público estimado de 500 pessoas. Idealizado pelos empresários Pedro H. Jasmim e Fábio Zibenberg, sócios do Grupo BERLINN, o evento acontece desde 2019 e se tornou um sucesso absoluto entre os clientes.

Os cozinheiros selecionados receberão um treinamento exclusivo ao lado de chefs renomados. Eles terão acesso aos melhores ingredientes e equipamentos de última geração para explorar sua criatividade na cozinha do Alba Gastrobar. Sob a orientação cuidadosa de chefs experientes, cada cozinheiro amador poderá preparar pratos que refletem sua paixão pela gastronomia.

Os menus, idealizados pelos chefs participantes, terão um valor fixo de R$150 e incluirão entrada, prato principal e sobremesa, com opções de bebidas harmonizadas como vinhos, drinques e cerveja Stella Artois, embora as bebidas não estejam inclusas no valor do ingresso. O cardápio oferecerá opções vegetarianas e uma variedade de culinárias, proporcionando uma experiência gastronômica completa.

A edição de 2024 trará uma novidade: os participantes também ganharão um workshop ministrado pelo chef do restaurante japonês Meguru Baba, além de representantes das marcas apoiadoras Frescatto, Pernod e Castas. Essa iniciativa visa enriquecer ainda mais a experiência dos cozinheiros amadores, proporcionando conhecimento e técnicas de alta gastronomia.

Confira a lista dos cozinheiros amadores e suas datas de participação:

23/07: Patrick Lunau

30/07: Julia Florez e André Florez

6/08: Paula Cruz

13/08: Bruno Langsdorff

20/08: Carolina Chevalier e Gabriel Lemos

Serviço:

Chef por um Dia

Local: Alba Gastrobar – Rua Martins Ferreira, 60, Botafogo.

Datas: 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 e 20/08.

Horário: 19h às 23h.

Ingressos: https://www.ingresse.com/

O evento Chef por um Dia promete ser uma celebração da arte culinária e uma oportunidade única para os amantes da gastronomia experimentarem o que há de melhor na cozinha amadora. Não perca essa chance de degustar pratos criativos e apoiar talentos emergentes.